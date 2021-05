Giroens folkekære og højt lønnede superstjerne udnytter stærk kollektiv indsats til suveræn triumf

Med en sublim og kraftfuld udnyttelse af et exceptionelt, kollektivt forarbejde lykkedes det en af den professionelle cykelsports mest folkekære og højst lønnede - cirka 30 mio. kr. om året anslås det - aktører slovakken Peter Sagan (Bora-hansgrohe) at fuldende den 139 km lange 10. etape i Giro d’Italia fra L’Aquila til Foligno med at suse først over stregen en længde foran colombianeren Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) og italieneren Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation).

Den 31-årige tredobbelte eksverdensmesters Bora-hansgrohe mandskab tog på de sidste cirka 50 km kommandoen over feltet og sørgede med højt opskruet tempo for at eliminere skrappe afsluttere som hollænderen Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), italieneren Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos) og belgieren Tim Merlier (Alpecin-Fenix), og selv om Sagan også var presset på dagens sidste stigning, havde han i finalen overskud til at gøre jobbet færdigt.

I sin anden Giro d’Italia-start noteredes slovakken således for sin anden gevinst, og den kom ligesom sidste år på 10. etape med den forskel, at denne i 2020 var placeret umiddelbart efter den første hviledag og i den aktuelle version dukkede op umiddelbart inden.

»Det var et imponerende arbejde, mine holdkammerater leverede, og den plan, vi havde lagt, blev fulgt til punkt og prikke«, lød det i det officielle tv-interveiew fra Peter Sagan, der indtil i dag havde tre top-10 placeringer med tredjepladsen på 3. etape som sit bedste resultat i årets Giro.