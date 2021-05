Dansk drøm om Giro-gevinst lider skibbrud trods flot satsning i langt udbrud

Da det lykkedes for det veletablerede, men ikke alt for succesrige cykelmandskab AG2R-La Mondiale at tiltrække bilproducenten Citroën som ny storsponsor op til denne sæson, fremstod det franske kollektiv pludselig som et af de mest velfunderede firmahold rent økonomisk.

Der blev også købt flittigt ind, men først i dag gav investeringen for alvor bonus, da den 26-årige italiener Andrea Vendrame i en direkte duel mod australieren Chris Hamilton (Team DSM) susede over stregen som vinder af den 212 km lange 12. etape i Giro d’Italia fra Siena til Bagno di Romagna.

Det var blot AG2R-Citroëns anden sejr i år, efter at sæsonen ellers startede lovende med franskmanden Aurelien Paret-Peintre som vinder af den første opgave på fransk grund Grand Prix La Marseillaise 31. januar.

Så Vendrame, der kom til AG2R fra Androni Giocattoli op til 2020, bidrog med sin præstation til at fjerne holdet fra en trist plads nederst på de 19 1. divisionsmandskabers sejrsliste, hvor Team DSM, Intermarché og Astana-Premier Tech nu deler jumbopladsen med blot en enkelt gevinst hver.

Vendrame og Hamilton var med i det udbrud på 16 ryttere, der efter en meget hektisk og lang indledende fase omsider etableredes, da der var tilbagelagt omkring 60 km.