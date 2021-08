Vuelta-kongen er urørlig trods veteranens jubeltogt

For små tre måneder siden solede den 33-årige italiener Damiano Caruso (Bahrain Victorius) sig i den hidtil herligste jubelstund i sin 12. sæson som professionel cykelryttter, da han hyldedes som samlet nr. 2 i Giro d’Italia efter for blot anden gang i karrieren at være fejret som vinder, da han slog sejrrigt til på næstsidste etape.

Stærkt på vej til at ramme tilsvarende højder på begejstringsbarometret uden dog at nå helt derop var den veltjente veteran, der gennem årene har oparbejdet et ry som en særdeles værdifuld hjælperytter, da han førte en 71 km lang offensiv succesrigt til ende på den 188 km lange bjergetape i Vuelta a España fra Puerto Lumbreras til Alto de Velefique.