Suverænt dansk tempotalent erobrer europæisk guld i fantomtid

At dansk cykelsports høje internationale niveau rækker ud over den etablerede elites grænser og ligeledes omfatter fremtidens folk, leverede kampen om europamesterskabet i enkeltstart for de mandlige U23-ryttere et storslået bevis på.

På landevejene i Norditalien nedkæmpede den 22-årige Johan Price-Pejtersen nemlig al modstand, da han tilbagelagde de 22,4 km med start og mål i Trento på 25.35 minutter, hvilket var hele 33 sekunder hurtigere end den topseedede nordmand Søren Wærenskjold, mens hollænderen Daan Hoole var yderligere et sekund efter på bronzepladsen,

Johan Price-Pejtersen startede allerede som nr. 5 af de 49 deltagere, og selv om han altså måtte vente længe på at få sikkerhed for, hvor langt præstationen rakte, indikerede gennemsnitshastigheden på 52,534 km/t, at der var optræk til noget stort.