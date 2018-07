Storstilet byprojekt i Vinge hårdt presset: »Det er jo et kæmpestort projekt. Kommunen har bundet omkring 350 mio. kr. i« Skandalen efter annulleret aftale om byggeri i centrum af den nye by i Vinge på Sjælland får private og investorer til at trække sig. Frederikssund Kommune satser på at føre projektet videre med nye investorer.

Det kuldsejlede milliardprojekt med den nye by Vinge tæt ved Frederikssund kæmper for at overleve. Ambitionen er at sætte tempoet ned og få nye investorer ind i projektet. Men projektet presses, at enkelte private grundejere og den lokale store investor André Wilhelmsen sælger grunde tilbage til Frederikssund Kommune.

André Wilhelmsen har netop solgt 9 ud af 18 grunde til rækkehuse tilbage til Frederikssund kommune.

Hans firma AW Ejendomsinvest har opført de resterende ni rækkehuse, men selskabet har ikke kunnet sælge husene og har været nødt til at leje dem ud.

»Når vi ikke har kunnet sælge de første huse, bygger vi ikke de næste. Hele projektet i Vinge er interessant, men problemet er, at kommunen ikke magter opgaven. Kommunen sætter stadig ikke de ressourcer af, som er nødvendige«, siger André Wilhelmsen og peger især på, at der er usikkerhed om, hvorvidt der kommer en S-togsstation i Vinge som planlagt.

»Vi har haft over 650 mennesker til åbent hus på de første ni huse, men alle spørger om, hvor stationen skal ligge, og hvornår den kommer?«, siger han.

André Wilhelmsen mener, at kommunen burde overlade opgaven med udviklingen af Vinge til et byudviklingsselskab med en professionel bestyrelse og direktør, som har erfaring med den type projekter.

Foreløbig har staten stadig afsat penge til S-togsstationen. Men det ambitiøse projekt i Vinge led for alvor et knæk i december sidste år, da milliardaftalen, som Frederikssund Kommune havde indgået med AP Pensions ejendomsselskab og MT Højgaard om udvikling af Vinge Centrum, blev annulleret.

Indtil da havde Frederikssunds Kommune markedsført Vinge som et af Danmarks største byudviklingsprojekter med et areal på 370 hektar. Næsten 20 procent større end Ørestaden i København. Fuldt udbygget ville der være cirka 20.000 indbyggere og omkring 4.000 arbejdspladser i byen. Kun 40 minutter med S-toget fra København.

I december var de første familier flyttet ud i området, og alle blev overrumplede over, at det profilerede projekt med et stort centrum med butikker og kontorer blev skrottet.

På trods af tilbagekøb af grunde tror Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) stadig, at projektet bliver til virkelighed – og at der kommer en S-togsstation. Han er sikker på, at kommunen kan klare opgaven.

»Vi skal selvfølgelig vise, at der er fremdrift, og i løbet af efteråret er jeg sikker på, at vi sælger tre eller fire store parceller. Det bliver mange lejligheder«, siger han.

1.600 siders aftale

Det var borgmesteren, som hev kommunen ud af aftalen med AP Pension og Højgaard. Det viste sig, at hverken borgmesteren eller kommunens forvaltning havde læst aftalens 1.600 sider og det bagvedliggende sagskompleks til bunds, men havde stolet på, at eksterne rådgivere sagde god for den.

Så først i december sidste år blev det klart, at kommunen ville få så store udgifter til Vinges infrastruktur, at borgmesterens underskrift på aftalen kunne risikere at indeholde ekstra udgifter for mindst 100 millioner kroner udover byrådets bevillinger. Hvilket kan være i strid med den kommunale styrelseslov – og derfor har Enhedslisten politianmeldt borgmesteren.

Jeg fik at vide, at den var i orden af vores rådgivere John Schmidt Andersen, Frederikssunds borgmester

Enhedslistens byrådsmedlem, Pelle Andersen-Harild, har følt sig forpligtet til at bede politiet undersøge sagen. Han forstår ikke, at borgmesteren ikke læste aftalen igennem, inden han underskrev den.