Endnu en kommune vil beskytte sit grundvand »Hver fjerde eller femte af vores boringer er blevet lukket« Skanderborg Kommune vil forbyde brugen af pesticider i visse områder. Lignende forbud i andre kommuner er på vej til domstolene.

Det skal være forbudt at bruge sprøjtemidler på den jord, der ligger over særligt følsomme grundvandsmagasiner. Forbuddet er en del af i planerne for to af otte indvindingsområder i Skanderborg Kommune, og det vil formentlig også indgå i de øvrige planer, vurderer formanden for Skanderborgs miljø- og planudvalg, Claus Leick (SF).

Planen ventes vedtaget af byrådet senere i denne måned, og det er nødvendigt for at fremtidssikre rent drikkevand, mener Claus Leick.

»Forhistorien er, at hver fjerde eller femte af vores boringer er blevet lukket i det sidste par år. Indtil nu har politikken været, at så må vi finde en ny boring. Det her er et forsøg på at sige, at på den lange bane må vi dyrke det rene vand«, siger Claus Leick.

Egedal kommune i Nordsjælland, Aarhus, Aalborg og Sønderborg kommuner har alle indført lignende sprøjteforbud i nogle af deres vandindvindingsområder.

Det har vakt store protester i landbruget, hvor interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer støtter de landmænd, der indbringer forbuddene for Miljøklagenævnet. Tre sager er på vej gennem nævnet. Chefjurist i Landbrug & Fødevarer, Charlotte Bigum Lynæs, forventer den første afgørelse inden jul.

Efter vores overbevisning er det her noget af det mest principielle på miljøområdet lige nu: Hvor meget skal der til, før en kommune må gøre ekspropriere retten til at bruge lovlige pesticider Charlotte Bigum Lynæs, Landbrug & Fødevarer

Nævnet underkendte sidste år landmændene i sagen fra Egedal kommune. Landbrug & Fødevarer har efterfølgende stævnet klagenævnet for at få afgørelsen ændret. Sagen kommer formentlig for landsretten, men der vil gå år, før der falder dom.

»Efter vores overbevisning er det her noget af det mest principielle på miljøområdet lige nu: Hvor meget skal der til, før en kommune må gøre ekspropriere retten til at bruge lovlige pesticider (dvs. nedlægge sprøjteforbud, red.)«, siger Charlotte Bigum Lynæs.

I Skanderborg kan udvalgsformand Claus Leick ikke se nogen grund til at afvente afgørelser i de andre sager.

»Det kan tage flere år, inden det er klart, og når det også tager så lang tid at gennemføre vores egne planer – selv om vi vedtager dem nu, sker der måske først noget om tre-fire år – så lad os komme i gang«, siger han.

Claus Leick understreger, at planerne bygger på et langt forarbejde, hvor kommunen blandt andet har fået helt små vandværker til at gå sammen om fælles kildepladser, så der ikke skal beskyttes mere end højst nødvendigt. Landmændene vil få erstatning for et sprøjteforbud.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er på torsdag kaldt i samråd i Folketingets miljøudvalg af oppositionen til venstre for regeringen, der gerne vil høre hans holdning til vandbranchens ønske om et sprøjteforbud omkring drikkevandsboringer.

Han er også blevet bedt om at redegøre for sin stilling til en udvidelse af det statslige grundvandsovervågningensprogram Grumo, og om en reaktion på fundet af stoffet DMS i en række drikkevandsboringer.