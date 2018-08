Henrik Rindom: »Vi er fuldstændig ulogiske i vores fordømmelser af de forskellige rusmidler« Alkohol er et lumskt rusmiddel, fordi man ikke opdager, at man bliver afhængig. Så dagligt forbrug er fuldstændig åndssvagt, mener misbrugsekspert.

»Hvorfor der er billeder af døende mennesker på cigaretpakker og ikke på spiritusflasker, har jeg ikke helt forstået«.

Sådan skriver rapperen Niarn i et debatindlæg i Politiken fredag. Anledningen er premieren på dokumentaren 'Niarns død', som vises fredag aften på TV2, hvor han fortæller om, hvordan han i årevis proppede sig med kokain, hash, MDMA, speed og piller, men at det var alkoholen, som var ved at slå ham ihjel.

»Vi husker altid alt det fede ved alkohol og alle de sjove oplevelser, vi har haft, men vi har det med at glemme, hvor farligt det egentlig er. Så lad mig minde jer om det: Alkohol er fucking farligt, og det er alt sammen skide sjovt, indtil du ligger med slanger i hele kroppen på hospitalet«, skriver Niarn.

Og, siger misbrugseksperten Henrik Rindom, det er præcis det, der er problemet:

»Det lumske ved alkohol er, at i lang tid kan vi godt holde styr på det. Man skal faktisk lave et seriøst stykke arbejde for at blive alkoholafhængig. Og så har alkohol nogle formildende sider - i modsætning til cigaretter, som jeg ikke kan sige noget positivt om, og som er rendyrket afhængighed. Jeg har været til mange familiefester, der blev noget sjovere, fordi vi får lidt at drikke alle sammen. Vi bliver lidt lettere i humøret og lidt mere fanden-i-voldske. Og der skal ikke ret meget til, vi behøver ikke at drikke os dødberusede, for at festen bliver lidt sjovere«.

Alkohol til daglig er livsfarligt

Men når alkohol bliver en daglig forteelse, der skal få os til at slappe af, så er det, at det går helt galt, siger Henrik Rindom.

»Det der med, at 'åh, vi kan så godt lide et godt glas rødvin til maden, vi kan se frem til et langt liv, og det er sundt og godt og alt muligt' … gu’ er det ej. Det er dårlige undskyldninger for at bruge alkoholen til at slappe af med. Og man oplever ikke, at man har et problem. Men lige pludselig kommer det«.

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, og det eneste, vi kender, der kan blande sig med både fedt og vand. Dermed kan alkohol trænge ind i alle celler i kroppen, og derfor er de områder med den største blodgennemstrømning, der først og mest bliver belastet.

»Man kan få mavesår, maveblødninger, cancer i spiserøret … der er ingen ende på det. Hjernen får også et ordentligt pulver. Samlet set er alkohol til dagligt forbrug fuldstændig åndssvagt. Man kan ikke sige andet«, siger Henrik Rindom.

Som ganske enkelt ikke forstår, at politikerne ikke griber ind med de metoder, man ved virker. Han og kollegaer fra andre lande har forsøgt at overbevise EU-kommissionen om, at der burde være ensartede og høje priser på alkohol inden for EU, så landene ikke konkurrerer på, hvor spiritus er billigst. Men forgæves.

»Vi ved, at det eneste, der virker på alkoholforbruget, er op med prisen og ned med tilgængeligheden. Det er absurd, at vi kan købe alkohol på enhver tankstation. Men politikerne vil ikke politisk sætte prisen op og tilgængeligheden ned«, siger Henrik Rindom, som ikke har megen fidus til alle vores mange kampagner.

Til gengæld er han meget enig i Niarns pointe:

»Vi er fuldstændig ulogiske i vores fordømmelser af de forskellige rusmidler«, siger Henrik Rindom.