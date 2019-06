Det kan godt være, at Det Radikale Venstre vil gøre livet lettere for udlændinge, der opholder sig i Danmark. Men når det kommer til dem, der støder mod EU’s ydre grænser, er de radikale præcis så hårde i filten som Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti, mener ekspert i migration.

De radikale har i valgkampen profileret sig på en mere human linje over for udlændinge. Det har været et ultimativt krav for at støtte en socialdemokratisk regering, at udlændingepolitikken fik en ny retning.