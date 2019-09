De måtte løbe for livet, for zombierne var sultne!

Blodet løber ned ad hagen fra det åbne sår i ansigtet på Annabel Nissen på 10 år. Zombievirussen har ædt hende indefra. Hun er til zombieløb i Vallensbæk Mose ved København, og søndag var det syvende år i træk, det løb af stablen.

Det betød 350 zombier på fri fod omkring de 1.100 løbere, der kæmpede og skreg sig igennem forhindringsløbet på enten 5 eller 10 km, der både var for både børn og voksne.

Annabel Nissen går ruten med armene hængende slapt ned langs siden og med et ben slæbende efter sig. Hun har valgt at være zombie til løbet, da hun synes, at det er for uhyggeligt at være løber.

»Og så er det jo også bare vildt sjovt at kunne tage livet fra folk«, siger hun og griner.

Den zombie-workshop som ellers tilbydes i Zombiezonen ved opholdspladsen ved Vallensbæk Mose, har Annabel Nissen ikke haft brug for:

»Mig og min lillebror leger tit zombie derhjemme, så jeg ved godt, hvordan man siger som en zombie«.

René Vendt er arrangør af Zombieløbet. Han er løber og ejer en virksomhed, der bl.a. sælger sminke og våben til rollespil, film og teater i hele verden - og ville gerne kombinere de to interesser.

»Ideen er egentlig bare, at folk skal have en fed oplevelse og få et adrenalinkick. Zombier er noget, folk kan forholde sig til, næsten alle har jo set en film med zombier«, siger han.

Døde lurede i buskene

Selve løbet foregik på skovstier og skrænter, gennem åer og glat terræn. Her gjaldt det for de levende løbere, som endnu ikke var smittet af zombie-virussen, at undgå at blive fanget og ædt. De døde zombier gemte sig i buske, bag træer og prøvede at fange de friske kroppe med bagholdsangreb og forhindringer.

Ruten havde flere skræmmende effekter. For eksempel skulle løberne forbi en spejderlejer fyldt med zombier, hvor virussen havde overtaget deres kroppe, som nu var i total forrådnelse. Iført blodigt spejdertøj, prøvede de at få fingrene i så meget menneskekød, som de kunne. Det gav skrig, gråd og ekstra fart i benene på både små og store, når de blev angrebet.

»Som løber har du kun tre liv i form at plastikstrimler, som zombierne kan snuppe fra dig, hvis de fanger dig. For hvert liv du mister under løbet, bliver du straffet med en ekstra distance, når du er ved mål«, forklarer René Vendt.

Søren Grubb er 37 år og hjerneforsker. Han dyrkede rollespil i sine yngre dage og nød en dag i det fiktive univers - og kom i mål med et liv tilbage.

»Vi gled i mudderet, løb i vand og blev jagtet af en masse zombier. Det var en super fed oplevelse, og vi blev virkelig udfordret.«.

Også 10-årige Annabel Nissen havde en herlig dag i Zombieløbet, som gerne vil deltage igen til næste år.