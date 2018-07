Neymar indrømmer: Ja, jeg overdriver Brasiliens angriber vælger at kommentere kritik mod hans spillestil i en reklame for barbergiganten Gillette. Jeg vil være en ny mand, lyder det fra fodboldikonet.

Der er skruet godt op for patos i en ny reklame for Gillette, hvor den brasilianske fodboldspiller Neymar erkender, at han under VM i Rusland overdrev sine lidelser i nærkampe med modstandere.

»Du kan synes, at jeg overdriver. Og nogle gange overdriver jeg. Men sandheden er, at jeg lider på banen«, siger Neymar i reklamen, der er holdt i sort-hvide billeder af spilleren på banen, i luften, foran mikrofoner, på træningsbanen - ofte med et lidende udtryk i ansigtet. Alt sammen akkompagneret af strygermusik.

Den lille fodboldtroldmand med det forpligtende nummer 10 på ryggen blev under slutrunden udsat for hård kritik fra fans. De mente, at han spiller skuespil i nærkampe med modstandere. De kunne ikke se sammenhængen mellem de faktiske tv-billeder og den voldsomme smerte, der kom til udtryk i spillerens forvrængede ansigt og evige rul på græsplænen, når der blev begået frispark mod ham.

Det kom så vidt, at Neymars rul gav anledning til en stribe memes - små humoristiske videoklip med grafik og tekst - hvor Neymars rullende krop blev klippet ind forskellige steder. På en motorvej og en bowlingbane eksempelvis. Men nu kryber stjernen altså - en smule - til bekendelse.

Han har set sig selv i spejlet...

Brasilien skuffede sine fans under slutrunden og røg ud i kvartfinalen mod Belgien. Neymar scorede to mål i holdets fem kampe.

Det er uden for enhver tvivl, at modstanderne gik hårdt til Neymar. Der blev begået 26 frispark mod ham, hvilket var rekord for VM i Rusland. Alene i Brasiliens første kamp mod Schweiz fløjtede dommeren frispark til Neymar ti gange.

Efter nederlaget til Belgien gav superstjernen ingen interview og forklarer i reklamen, at det skyldes, at han ikke har lært at udtrykke sine frustrationer på en hensigtsmæssig måde. Han beskriver, at han nu har set sig selv i spejlet og besluttet sig for at blive »en ny mand«. Samtidig håber han, at fans vil pakke kritikken væk, støtte ham og hjælpe ham på benene igen.

Tidligere har Neymar forklaret, at han i en tidlig alder lærte at springe i konfrontationer med modstandere for at passe på sine ben.