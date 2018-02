Nu er FC København blevet Brøndbys favoritmodstander 2017-18-sæsonen ser ud til at blive til historiebøgerne for Brøndby og til glemmebogen for FCK, der oplever en gigantisk nedtur. FCK led det første nederlag i 19 pokalkampe, da Kamil Wilczek blev matchvinder i Parken.

FOR ABONNENTER

Hvem havde forestillet sig, da FCK’erne i maj sidste år vandt pokalturneringen, for tredje år på stribe, og også blev hyldet som guldvindere igen, at Brøndby nu, i februar 2018, kan kalde FC København for en ønskemodstander, som Brøndby-spillerne elsker at møde i Parken? Næppe nogen, heller ikke de største BIF-fans på Vestegnen.

Men Brøndby har slået ærkefrjenden tre kampe i træk, FCK er losset ud af pokalturneringen, langt fra medaljeplaceringerne i Superligaen og i knæ, og mestrene må se i øjnene, at europæisk deltagelse i næste sæson hænger i en meget tynd tråd. En gigantisk nedtur for klubben, der hvert år sigter på at vinde alt og kvalificere sig til et gruppespil i Europa.

Da Brøndby på scoringen af Kamil Wilczek slog FCK 1-0 og gjorde sig klar til en kvartfinale mod SønderjyskE på udebane, led FCK det første pokalnederlag i 19 kampe og tabte for første gang siden nederlags-finalen mod AaB i 2014. Det bedst fungerende kollektiv vandt fortjent og straffede i scoringssituationen en tøvende FCK-defensiv, der manglede konsekvens og sikkerhed.

Brøndby-spillerne havde mere selvtillid, FCK-spillerne virkede længe nervøse og usikre før pausen, og opspillet var nemt at læse for modstanderne. Gæsterne spillede hurtigere, kombinerede bedre og flyttede sig godt for hinanden og skabte langt mere bevægelse i offensiven, end FCK formåede.