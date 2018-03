Presset Mourinho: Jeg lever, og jeg forsvinder ikke på grund af lidt kritik Manchester Uniteds manager er meget tilfreds med sine arbejdsforhold i storklubben, selv om det blev til et lidt tidligt farvel i Champions League.

Onsdag aften var det ikke mange ord, der kom fra José Mourinho, da hans mandskab hjemme på Old Trafford var blevet sendt ud af Champions League efter opgøret mod Sevilla. Måske var han lidt rystet. Men nu er han tilbage og i vanlig offensiv udgave.

Under et pressemøde fredag som optakt til lørdag aftens FA Cup-kvartfinalen mod Brighton overtog Mourinho fuldstændig styringen og præsenterede et 12 minutter langt indlæg, hvor han retfærdiggjorde sin indsats i jobbet som chef for det dyrt indkøbte kollektiv, der i denne sæson nu blot har en chance for et trofæ i netop den gamle engelske pokalturnering.

»Jeg lever«, indledte den portugisiske manager sit indlæg. Han havde forberedt sig og medbragte noter, som han lod øjnene glide ned over undervejs. På papirerne var nedfældet Manchester Uniteds resultater både i den hjemlige liga og internationalt, siden fænomenet Alex Ferguson stoppede i 2013.

Jeg er glad for det, jeg så hos mine spillere efter Sevilla-kampen, jeg er glad for, at de var kede af det, og at de var frustrerede José Mourinho

»Jeg vil hverken løbe min vej, forsvinde eller græde på grund af lidt kritik«, meddelte den 55-årige manager, der har et imponerende visitkort efter ophold i klubber som Porto, Chelsea, Inter og Real Madrid. En gruppe af United-fans buhede onsdag af deres manager, da han med tunge skridt forlod banen efter 1-2-nederlaget til Sevilla.

»Det er jo ikke noget nyt for denne klub at blive sendt ud af Champions League før kvartfinalerne«, kommenterede José Mourinho samme aften nederlaget, uden at han ved den lejlighed havde ret meget lyst til at uddybe det. Fredag var det anderledes.

Fælles om frustrationerne

»Jeg er glad for det, jeg så hos mine spillere efter Sevilla-kampen, jeg er glad for, at de var kede af det, og at de var frustrerede. Jeg er glad for, at vi havde samme følelse. Vores fans har ret til at sige deres mening, men der er også noget, jeg kalder fodboldarv«, sagde Mourinho.

Det sidste forklarede portugiseren med, at United kun en enkelt gang er nået frem til Champions League-kvartfinalen siden finalenederlaget i 2011. Han sammenlignede også Uniteds seneste Premier League-resultater og europæiske indsats med Manchester Citys. Naboerne er havnet foran United i hver sæson, siden Ferguson trak sig tilbage.

Kampklar portugiser

»Jeg kunne arbejde i et andet land og have ligatitlen i lommen, men jeg er her, og jeg vil under ingen omstændigheder ændre min mentalitet. Jeg vil stadig være klar i tunnelen, og jeg vil fortsat være den første til at gå på banen. Jeg er ikke bange for mit ansvar«.

Og Uniteds frontfigur fandt også plads til at prale lidt af sin karriere.

»Da jeg var 20 år, var jeg ingenting i fodbold. Jeg var en eller andens søn med masser af stolthed, og nu som 55-årig er jeg, hvad jeg er. Det har jeg nået, fordi jeg har arbejdet og på grund af mit talent og mentalitet«, understregede José Mourinho, der er født i Setúbal og som aktiv på banen var midtbanespiller.

Den ofte omstridte manager rundede af med at udtrykke stor tilfredshed med forholdene i sin nuværende klub:

»Direktør Edward Woodward og jeg er enige om det hele, også om investeringerne. Jeg har et fantastisk job at udføre«.