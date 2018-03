FC København og AC Horsens er de største vindere før slutspillet

FC København og AC Horsens, der godt nok kun spillede uafgjort og egentlig ikke, viste det sig, havde behøvet det point, østjyderne fik i Lyngby, var de to store vindere i sidste spillerunde i grundspillet i Superligaen. FCK’erne har fået flest point af alle, 18, efter vinterpausen og har støt og roligt mindsket afstanden til 6 point op til FC Nordsjælland på bronzepladsen. Bo Henriksens Horsens-hold, som mange ved sæsonstart tippede til at blive bundhold, er i mesterskabsspillet for første gang. Det er flot.

For et år siden overraskede FC Nordsjælland foran indgangsdøren til mesterskabsspillet ved at overhale både AaB og SønderjyskE, der blev smidt ud af top-6, hvor Kasper Hjulmands hold fik plads. Der kom ingen udskiftning til sidst denne gang, fordi AaB’erne, ubesejret i de 10 seneste kampe, tog til Aarhus og fik det point, der sikrede dem 5.-pladsen lige foran AC Horsens. 0-0 mod AGF var ikke noget overraskende resultat i et opgør mellem to hold, der ikke er blandt de flittigst scorende.

Mesterspillere skal løfte AaB

Morten Wieghorst har arbejdet hårdt på at få AaB’erne til at kombinere og løbe, som han ønsker det. Det har været en lang proces, selv om AaB har mange gode spillere, bl.a. seks, der var med til at blive mestre i 2013-14-sæsonen. Rasmus Würtz, Kasper Pedersen, Jakob Ahlmann, Kasper Risgård, Patrick Kristensen, og nu er Kasper Kusk kommet hjem til Aalborg og pynter bestemt på AaB-holdet.

Det er vigtigt af sportslige, økonomiske og prestigemæssige grunde for AaB og AC Horsens at skulle møde de allerbedste hold i et slutspil med 10 kampe. Men Wieghorst og aalborgenserne ved selvfølgelig ligesom Bo Henriksen og Horsens-folkene, at de får en slags statistroller, mens de andre fordeler guld, sølv og bronze mellem sig. Men AaB og AC Horsens skal til at spille for langt flere tilskuere, end der kommer i de to gruppespil. FCK og Brøndby, især de to hold, trækker jo masser af fans med sig til udekampene, og FC Midtjylland er også ved at have mange tilhængere med på udebane.

Ny træners første sejr

I Randers lugtede OB’erne blod, da AC Horsens var i knibe i Lyngby. Men fynboerne spillede en forfærdelig anden halvleg efter at have ført 1-0. Den spænding om den sidste plads i mesterskabsspillet, som opstod, forsvandt lynhurtigt. Tremålsskytten Bashkim Kadrii var bødlen, der smadrede det sidste fynske drømme om 6.-pladsen. 4-1 over OB var cheftræner Rasmus Bertelsens første sejr med kronjyderne, der så længe har optrådt uden ideer, gejst og sammenhold. I de sidste 45 minutter var det Kent Nielsens spillere, der løb forvirrede rundt og ikke kunne få rytme i spillet og med svagt forsvarsspil lod sig slagte.

Det er vel en trøst for OB’erne, at de slap for at slutte på 7.- pladsen, så de nu skal spille i det gruppespil, hvor Lyngby og Randers FC er langt bagud på point i stedet for den anden pulje, hvor det kun er FC Helsingørs oprykkere, som ligner en nedrykningskandidat. Spekulationerne om, at nogle hold måske kunne overveje at undlade at gå efter sejren, fordi det kunne give dem en bedre udgangsposition før slutspillene, var der som bekendt mange af. Men OB’erne tabte, fordi de ikke var gode nok på dagen.

SønderjyskEs Christian ’Greko’ Jakobsen forklarede inden opgøret mod FCM, at problematikken havde været et tema i forberedelserne. Men han forsikrede, at sønderjyderne naturligvis ville satse alt på at få 3 point med fra MCH Arena. Fra start, tilføjede han, for der kunne måske komme en situation, man skulle overveje i slutningen af kampen, når man hørte om resultaterne fra de andre kampe.