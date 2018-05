Silkeborg er klar til at give den fuld gas mod Brøndbys favoritter i finalen i Parken

Fodboldtrænerne og spillerne siger altid, at den næste kamp er den vigtigste. Vi forstår godt, hvad de mener. Men det må være en vanskelig opgave for Brøndbys og Silkeborgs pokalfinalister, når de løber ind i Parken, at glemme alt om, at der om få dage venter kampe, som er endnu mere betydningsfulde for dem i Superligaen. Brøndbys største ambition nu er jo at blive dansk mester for første gang siden 2005. Og Silkeborg slås for livet i landets bedste fodboldrække.

Men Casper Sloth, en af de mest erfarne Silkeborg-spillere, forsikrer, at han og medspillerne bare vil trykke på speederen og give den fuld gas. For de har intet at tabe, når de møder topholdet, der er storfavorit med 33.000 på tribunerne. 6.000 vil være fans fra Silkeborg, hvor stoltheden og glæden er stor.

»Da vi tabte i Lyngby i søndags, virkede vi nervøse i perioder, og vi var under stort pres. Det har været vores problem i sæsonen, at vi har været ustabile i præstationerne. Brøndby har spillet stærkt hele vejen igennem. Derfor er der de største forventninger til dem, og måske kan vi spille lidt mere frigjort end i nedrykningskampene«, funderer Casper Sloth.

»Men hvis vi skal slå dem, skal vi alle sammen på holdet ramme vores topniveau, og Brøndby skal have en dårlig dag«.

»Selvfølgelig skal vi tro på, at vi kan overraske og vinde. Det vil være en triumf for os, for klubben, for Silkeborg. Vi kan komme til at spille i Europa. Jeg vil slet ikke tænke på, at det vil være fra den ene yderlighed til den anden, hvis det skulle blive til virkelighed, samtidig med at vi kan være sendt ned i 1. division«.

Casper Sloth er en af de mest erfarne i Silkeborg-truppen med 150 superligakampe i alt for AGF, AaB og SIF. Han fik debut hos AGF som 17-årig, da Erik Rasmussen var træner. Rasmussens efterfølger Peter Sørensen forudså, at Sloth kunne blive Danmarks bedste 8’er på midtbanen, og Peter Graulund, tidligere AGF-topscorer, vurderede, at Sloth nok var det største talent i dansk fodbold.

Morten Olsen gav Casper Sloth debut på A-landsholdet i en venskabskamp i Tyrkiet i november 2012. Han spillede i tre VM-kvalifikationskampe i 2013 og var sidste gang på landsholdet i marts 2014 mod England på Wembley, hvor han var en af de bedste danskere.

»Min debutkamp og den på Wembley, hvor op imod 70.000 så på, og jeg spillede ved siden af William Kvist med Christian Eriksen foran os, er højdepunkter i min karriere. Men jeg mangler at vinde noget og er i den første finale, der helt klart er min største kamp med et klubhold«.

»Det er en kæmpestor udfordring for os mod landets bedste hold. Hvis jeg skal nævne nogle nøglespillere hos Brøndby, bliver det Hany Mukhtar, Christian Nørgaard og Johan Larsson. Jeg har virkelig stor respekt for det, som træneren og spillerne i Brøndby har leveret«.

Der er brug for ekstra kræfter nu

»De løber ekstremt meget, presser så effektivt og spiller god fodbold. Men vi kan tage med os ind i kampen, at vi var foran mod dem i begge opgør i grundspillet. Og jeg er altså sikker på, at vi vil kunne sætte os optimalt op til kampen. Vi er inde i et hårdt program, men man kan da altid finde ekstra kræfter frem, når det handler om en så stor begivenhed«.

Casper Sloth er lykkelig for skiftet fra AaB til Silkeborg og for igen at have Peter Sørensen som træner. Måske var de i sin tid i AGF ikke helt enige om alting, husker man, og Sørensen blev i øvrigt fyret. Men han har nu fået genstartet Sloths karriere.

»Jeg har haft mange trænere. Peter er den, jeg har haft i flest år, og jeg har spillet den bedste fodbold under ham«.

Fra AGF skiftede Casper Sloth til Championship-klubben Leeds United. Han var glad for at bo og leve og opleve fodbold i England. Han spillede meget i starten og nød kampene med op imod 30.000 tilskuere på hjemmebane.