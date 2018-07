VM-døgnet: Tidligere Real Madrid- og Barcelona-stjerne er ny spansk landstræner

Spanien: Luis Enrique bliver Spaniens næste landstræner.

Det skriver det spanske fodboldforbund på Twitter, der har skrevet en toårig kontrakt med Enrique, som spillede over 100 kampe for både Real Madrid og Barcelona. Sidstnævnte var hans seneste trænerjob, hvor han vandt Champions League en gang og den spanske liga to gange.

48-årige Luis Enrique afløser Fernando Hierro, der under VM fungerede som vikarierende træner, da Julen Lopetegui blev fyret to dage inden første kamp mod Portugal som følge af, at han var blevet offentliggjort som Real Madrids nye træner.

Søndag offentliggjorde Fernando Hierro, at han ikke fortsætter på posten som sportsdirektør i det spanske fodboldforbund, som han bestred før VM.

Han afløses af José Francisco Molina, der i sin aktive karriere var målmand i blandt andet Atlético Madrid og Deportivo La Coruña og stoppede karrieren i 2007.

Danmark: Jannik Vestergaard skifter fra tyske Borussia Mönchengladbach til den engelske Premier League-klub Southampton, der betaler 152 millioner kroner for forsvarsspilleren.

Det skriver det britiske medie Sky Sports.

25-årige Vestergaard, der var med i Åge Hareides trup, men ikke kom på banen i Danmarks fire kampe, skal ifølge Sky Sports forhandle en kontrakt på plads med Southampton, ligesom han i løbet af ugen skal gennemgå et lægetjek, inden handlen går igennem.

I Southampton bliver Jannik Vestergaard holdkammerat med Pierre-Emile Højbjerg.