Fodboldens mægtige mand blev reddet af to halve liter blod fra England og Jugoslavien

Blå Bog

Gianni Infantino

Fulde navn: Giovanni Vincenzo Infantino.

Født 23 marts 1970 i Brig, Schweiz.

Uddannet jurist fra universitetet i Fribourg.

Efter en periode som generalsekretær for International Center for Sports Studies (CIES) ved universitetet i Neuchatel begyndte Infantino at arbejde for Det Europæiske Fodboldforund i august 2000.

Udpeget til vicegeneralsekretær i Uefa i 2007 og generalsekretær i 2009.

Valgt til præsident for Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, 26. februar 2016.

