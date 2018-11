Flyvende: Hollændere på vej mod genrejsning Mændene i de klassiske orange trøjer tog fusen på både Frankrig og Tyskland i Nations League og er på ret kurs efter fire år med store skuffelser.

Fem minutter kan ændre en del i fodbold. Det blev senest bevist mandag aften, da Holland med et stærkt comeback fik vendt 0-2 til 2-2 på udebane mod Tyskland. Det ene point, som målene af Quincy Promes og Virgil van Dijk kastede af sig, gav Oranje førstepladsen i en stærk Nations League A-gruppe for næsen af Frankrigs verdensmestre.

Ranglisten Nations League Størstedelen af grupperne er afgjort, og toplagene i Nations League ser sådan ud: League A, slutspil 2019: Portugal, England, Schweiz, Holland. Øvrige League A-nationer: Belgien, Frankrig, Spanien, Italien, Bosnien, Ukraine, Danmark, Sverige/Rusland. League B: Tyskland, Island, Polen, Kroatien, Tjekkiet, Sverige/Rusland, Østrig, Wales, Israel/Skotland, Finland, Norge, Serbien/Rumænien. Næste Nations League er planlagt til efteråret 2020.

Ganske godt gået af det rekonstruerede nye hollandske mandskab, der er godt i gang med at trække den berømte orange spilletrøje op ad sumpen efter en række år, hvor det kun er gået en vej – nedad.

Efter VM-bronze i Brasilien kiksede Holland i kvalifikationen til EM 2016, og drømmen om en tredje medalje i træk efter VM-sølv i 2010 og bronze i 2014 brast tidligt i kvalifikationen til VM i Rusland 2018. Men nu kører holdet omkring verdens dyreste forsvarsspiller, Liverpools Virgil van Dijk, nærmest derudad.

De seneste 15 måneder har Holland kun tabt 2 af 15 kampe – og det vel at mærke til de regerende verdensmestre og Englands VM-semifinalister. I Gelsenkirchen mod tyskerne mandag blev anfører van Dijk i slutfasen sendt frem i frontlinjen, i håb om at den tidligere angriber kunne rage en bold eller to til sig. Det kunne han – og endda med en sådan effektivitet og kraft, at flugtningen mindede om aktioner udført at tidligere tiders orange målmagere som Marco van Basten, Ruud van Nistelroy og Robin van Persie.

Scoringen sendte Holland i slutspil i Nations League i juni næste år i Portugal, hvor også værtsnationen, England, og Schweiz deltager.

»Vi har arbejdet hårdt i alle kampe og det er fantastisk, at vi nu bliver belønnet for det«, forklarede Virgil van Dijk i kølvandet på det 2-2-resultat, der i hollandske medier fejres som en regulær genfødsel af landsholdet, og som har fået flere store medier til at lave nærmest tårepresserhistorier om, hvad udenlandske aviskarle skriver om Hollands nye gruppe af helte, der ud over den 600 millioner kroner dyre forsvarsklippe også tæller yderligere 15 spillere med under 25 A-landskampe på cv’et.

»Det er en fantastisk følelse, og vi kan tillade os at være stolte. Jeg er i hvert fald stolt af mit hold«, lød det fra Virgil van Dijk, der tilføjede:

»Vi viste karakter«, sagde anføreren med henvisning til, at hollænderne var nede 0-2 allerede efter 20 minutter.

Han har en god alder og spiller for en meget stor klub, så han er klar til at tage det ansvar Ronald Koeman

Netop karakterstyrke og lederegenskaber var to væsentlige årsager til, at Virgil van Dijk blev udnævnt som kaptajn, da Ronald Koeman tiltrådte som træner i foråret. Klippen fra Liverpool spillede sin blot 24. landskamp mod tyskerne, men står, på trods af at der er stribevis af spillere i truppen, der har større erfaring i den karakteristiske trøje, øverst i hierarkiet.

»Han har en god alder og spiller for en meget stor klub, så han er klar til at tage det ansvar«, sagde Koeman, da han tiltrådte i foråret og afløste Dick Advokaat.

Ronald Koeman har haft stor succes med at placere van Dijk i en nøglerolle. Samtidig har en ny generation talenter, blandt andre Ajax-duoen Matthijs de Ligt (19 år) og Frenkie de Jong (21), mast sig ind i startopstillingen, mens Georginio Wijnaldum og Memphis Depay omsider er trådt i karakter. Og så har truppens ældste, 31-årige Ryan Babel, fået comeback.

Kantspilleren Babel, der har haft så forskellige adresser som Ajax, Liverpool, Kasimpasa (Tyrkiet), Al Ain (Emiraterne) og nu er i den store Istanbul-klub Besiktas, var egentlig dømt færdig på landsholdet efter VM-sølvet i 2010. Fra den sommer og frem til efteråret 2017 blev det til bare tre landskampe, men pludselig var formen der igen, og det er derfor ikke tilfældigt, at der er 13,5 år mellem Babel første og seneste mål på landsholdet.

13 år kan – ganske som 5 minutter – nemlig også gøre en forskel i fodbold.