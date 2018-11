DBU's formand om Football Leaks: »Det er slut med at tro, at vi kan lave regler, der holder i fem år«

For rundt regnet 25 år siden stod Søren Thorst på gaden i Aalborg. Det samme gjorde Erik Bo Andersen og resten af spillerne fra superligaklubben AaB, og det var ikke for sjov. Klubben var i betalingsstandsning. I stedet for at få løn fik spillerne ordre på at gå ud for at tigge den videre eksistens i hus, for der manglede altså over en million kroner.

»I dag ville man jo grine af det«, siger Jesper Møller, der i dag er formand for Dansk Boldspil-Union (DBU), men dengang trådte ind i AaB’s bestyrelse.

Og det er altså ikke en truende eksistens, nogen ville grine af i dag – mere det relativt beskedne beløb, der i 1993 var lige ved at tage livet af en stor superligaklub. Den blev dybest set reddet af spillere med raslebøsser.

»Når jeg ser tilbage på, hvad der er sket i de 25 år, så er det ... Jeg ved ikke, om det er grotesk, men det er i hvert fald eksplosivt. Pengene er blevet meget større og også en langt større del af fodbolden. Derfor er regelværket det også. Det handler om at beskytte fodboldens charme. Det handler om, at vi skal se kampene, fordi vi bliver begejstrede, fordi det er vores passion«, siger Jesper Møller.

Med pengene følger store risici. De seneste uger har Politiken og 14 andre europæiske medier i regi af European Investigative Collaborations (EIC) via artikler med afsæt i Football Leaks vist, hvordan jagten på store beløb og personlig rigdom kan korrumpere dele af fodboldverdenen.

Et lille udvalg: I kulissen af Vejle stod en kinesisk ejer og ville bruge den traditionsrige klub til selv at tjene 2,1 millioner kroner på en enkelt mystisk handel, der involverede Manchester City og en spiller fra Kina. I kulissen af Chelsea og andre klubber var de villige til at betale forældre til store talenter som danske Andreas Christensen formuer for at tiltrække de bedste unge spillere. I kulissen af FC Nordsjælland gav klubbens britiske ejer Manchester City gratis adgang til spillere fra hans ghanesiske akademi, Right to Dream, der var rejst til Danmark – selv om flere jurister vurderede den engelske mastodont til at have regelstridig stor indflydelse i Farum-klubben og kritisabel kontrol over spillerne.

Beskyttelsen af glæden

Ordene her er skrevet i datid, men fodboldens lyssky forretningsgange foregår i nutid. Det er derfor, at Politiken har sat Jesper Møller stævne – for at høre, hvad han som DBU-formand og en af sportens toppolitikere kan gøre for at rydde op nu, hvor pengene har fået så stor magt.

»Hvis der er konkrete sager, må jeg ikke kommentere på dem ud fra principperne om magtens tredeling – den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Der er fuldstændig vandtætte skotter mellem mig og disciplinærsystemet, som skal håndtere den slags«, indleder Jesper Møller med at slå fast.

Men i Vejle har vi set en ejer agere som agent og ønske at bruge klubben til selv at tjene millioner ...

»Jeg vil ikke ind i en konkret sag, men det er klart, at de godt må eje Vejle, men så må de ikke arbejde som agenter. Og de må godt arbejde som agenter, men så må de ikke være ejere eller bestyrelsesmedlemmer i en klub. Det er sammenblandingen, der er problemet. De generelle regler er tydelige nok og regulerer, hvad man må som bestyrelsesmedlem, ejer og agent. Når der så kommer faktuelle oplysninger frem, må det være op til det uafhængige disciplinærsystem at tage fat i det«, siger Jesper Møller.

Okay, hvis vi så hiver det op på et mere overordnet niveau, hvad er der så på spil for dansk fodbold, når vi begynder at se andre interesser end de rent sportslige spille ind på driften af klubberne?



»Når vi ser en fodboldkamp, har vi en forventning om, at begge hold spiller for at vinde og stiller med det bedst mulige hold. Det er derfor, vi er begejstrede for sporten. Hvis vi får en opfattelse af, at andre interesser spiller ind, mister vi glæden ved sporten. Det handler om at beskytte sportens integritet«, siger Jesper Møller.

Der ser ud til at være en trend i Europa om, at agenter og andre overtager klubber for at bruge dem til at tjene penge – eller måske matchfixing og hvidvask af penge, som det ser ud til at være tilfældet i Belgien. Hvad kan man fra DBU’s side gøre for at værne dansk fodbold mod det?