Stort prestigeopgør lover ny knivskarp titelduel mellem City og Liverpool

Et hurtigt bud på, hvad søndagens Community Shield-opgør viste fans af engelsk fodbold, kan være, at Raheem Sterling igen vil få en central rolle, og at et mentalt stærkt Liverpool-hold skal regne med, at mesterholdet fra Manchester igen bliver den store udfordring i striden om titlen.

City virkede som det mest skarpe mandskab i duellens første halvdel, før Liverpool overtog styringen, og kampen efter straffesparkskonkurrence sluttede 6-5 (1-1) til Manchester City. Men den kommende sæson bliver fyldt med store opgaver for både City og Liverpool, og blandt andet kan de internationale opgaver komme til at spille en vigtig rolle i den forventede duel mellem de to om mesterskabet.

Ofte bliver betydningen af prestigeopgøret ugen før sæsonstart nedtonet, men lige præcis i en ny duel mellem forrige sæsons store rivaler Manchester City og Liverpool ville en vinder få en lille mental fordel, inden jagten på point sættes i gang i slutningen af den kommende uge.

Mesterholdet fra Manchester havde ombejlede Leroy Sané og det spanske nyindkøb Rodrigo i startopstillingen, mens Ilkay Gündogan og Sergio Agüero måtte tage plads på bænken. Liverpool var uden James Milner (skadet) og Sadio Mané, som har fået pause efter sin deltagelse i de afrikanske mesterskaber. Belgiske Divock Origi var hans afløser i angrebet.

Sané måtte udgå tidligt

Leroy Sané fik kampens første gode målchance, da Raheem Sterling frækt stjal bolden fra Liverpool-forsvaret og serverede den for fødderne af den hurtige tysker. Afslutningen røg forbi mål, og på Mohamed Salahs fine chance kort efter ramte bolden heller ikke inden for rammen.

Men Sané fik ikke mere end kampens første ti minutter, for han måtte skadet forlade banen og blev erstattet af Gabriel Jesus.

Det var alligevel Manchester City, der overtog styringen af spillet, og efter et hovedstød fra Kevin De Bruyne i venstre side havnede bolden hos David Silva, som med en ekvilibristisk aflevering ekspederede den videre til Raheem Sterling, og så blev bolden lagt i nettet efter en afslutning mellem benene på Alisson Becker.

Sterling fik lidt senere en god mulighed for at øge til 2-0, men kiksede i en periode af første halvleg, hvor Liverpool-forsvaret virkede uorganiseret og for passivt.

Manager Jürgen Klopps hold brugte stor energi på at kæmpe sig tilbage i opgøret, hvilket skabte mere liv hos publikum på Wembley, men det lykkedes ikke før pausen at bringe balance i regnskabet.

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix Joel Matip (tv.) fejrer med Virgil van Dijk udligningen til 1-1 i anden halvleg af duellen på Wembley.

Liverpool sad på anden halvleg

Efter pausen kom Liverpool godt ud på banen, og både Virgil van Dijk og Salah sendte bolden mod træværket i en tempofyldt indledning. Den største chance i den periode fik dog Sterling, da Kyle Walker sendte ham på en friløber mod Alisson. Denne gang tænkte Sterling imidlertid for længe over, hvad han ville gøre, og det blev en storkikser.

Det var aftalt, at holdene måtte bruge seks udskiftninger, men det varede længe, før de to managers benyttede sig af de ekstra muligheder. Klopps beslutning om at sende Joel Matip på banen i stedet for Trent Alexander-Arnold viste sig at være klog, for det var Matip, der udlignede til 1-1 på hovedstød med et kvarter tilbage af kampen.

Liverpool pressede på, og City-målmand Claudio Bravo fik travlt på stregen. Klopps hold havde mere fart i benene med indskiftede folk som Alex Oxlade-Chamberlain og Adam Lallana på banen, og et træt City-hold kunne ikke få spillet til at fungere.

Kyle Walker leverede en imponerende redning på stregen, da Salah havde passeret Bravo, men det endte altså med en afgørelse på straffespark, hvor Georginio Wijnaldum kiksede, og alle fem City-spillere scorede fra pletten.