»Kunne det være gjort bedre? Sikkert«: Brøndbyfans havde en vild guldfest trods smitterisiko

Tusindvis af fans samledes på Vestegnen om den kamp, der mandag eftermiddag sikrede Brøndby Superliga-mesterskabet for første gang i 16 år.

Kun 9.000 tilskuere blev lukket ind på stadion på grund af coronarestriktioner, men både før, under og efter kampen omsluttede de blå-gule fans stadionet i fanmarch og guldfest, og det har gjort eksperter bekymrede for smittetrykket.

»Det er ikke så smart. Der er en grund til, at vi skal prøve at forhindre, at epidemien løber for stærkt på nuværende tidspunkt. Superspreder-begivenheder er oftest, når mange er samlet og synger og råber højt. Så man kan være bekymret for, om der kommer et superspreder-event ud af det«, siger professor i virologi ved Roskilde Universitet, Viggo Andreasen til TV 2 Lorry.