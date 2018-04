Adéu Barca: Kun en enkelt klub har overgået Romas vilde comeback I Champions League-historien har kun Barcelona overgået Romas comeback, da italienerne tirsdag kvalificerede sig til semifinalen ved at vinde 3-0... Over Barcelona.

De må vide, hvor stor en oplevelse det er, spillerne fra Barcelona.

Tirsdag så de en flok rødklædte romere storjuble efter at have slået catalanerne med hele 3-0 og præsteret et af Champions League-historiens største comebacks. Det første opgør havde Roma tabt med 4-1, men med en pragtpræstation næsten uden lige lykkedes det italienerne at overkomme alle odds og kvalificere sig til semifinalerne.

Selvfølgelig må det have gjort ondt på Barcelona-spillerne at overvære festscenerne. Måske især fordi de om nogen ved, hvor stor en bedrift det egentlig var. Kun Barcelona har nemlig leveret et større comeback over to kampe i de godt 25 år med Champions League - vel at mærke fraregnet kvalifikationen til turneringen, der heller ikke er en officiel del af den penge- og prestigemættede fodboldfest.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har opgjort en liste over de største genkomster, der udover Romas 3-0-sejr og avancement på reglen om udebanemål er:

Paris Saint-Germain-Barcelona, ottendedelsfinalen 2017:

For fodboldverdenen var det lidt af et chok, da mægtige FC Barcelona i sidste sæson tabte med 4-0 på udebane til nyrige Paris. Men det var intet i forhold til reaktionerne på returkampen. Da holdene var et par minutter inde i tillægstiden, førte Barcelona med utrolige 5-1 efter et sent mål af Neymar, men det var stadig ikke nok til at avancere på grund af reglen om udebanemål.

Så skete det endnu mere utrolige. I kampens 95. minut chippede Neymar bolden over Paris-forsvaret, mens Sergi Roberto løb i dybden, strakte sig frem og akkurat fik prikket kuglen i nettet til 6-1.

»Jeg anede ikke, om jeg bare drømte... Aldrig har jeg oplevet jubel som denne«, sagde Sergi Roberto efterfølgende.

I kvartfinalen gjorde Barcelona det atter svært for sig selv ved at tabe første kamp med 3-0 til Juventus - men catalanerne formåede ikke at gentage miraklet og spillede 0-0 på hjemmebane.

AC Milan-Deportivo La Coruña, kvartfinalen 2004:

Godt nok udtrykte Javier Irureta de rigtige ord, men det var svært at se, om han virkelig troede på dem.

»Mirakler sker ofte... Ting, man ikke rationelt kan forvente«, sagde træneren i foråret 2004.

På det tidspunkt havde hans klub, Deportivo La Coruña, tabt 4-1 mod AC Milan og var uendeligt langt fra semifinalerne i Champions League. Men allerede ved pausen i returopgøret førte spanierne 3-0 - på mål af Walter Pandiani, Juan Carlos Valerón og Alberto Luque. I anden halvleg scorede indskiftede Fran González deres fjerde mål og fuldendte et af historiens største comebacks.

Før kampen havde Javier Irureta bedt til sin gud for et mirakel på fodboldbanen. Som en tak for hjælpe indfriede træneren det løfte, han havde afgivet i sine bønner: At vandre Caminoen - pilgrimsruten til Santiago de Compostela.

De mindre, men stadig store comebacks

Derudover er det sket otte gange, at et hold har indhentet et nederlag på to mål fra første kamp.

Hver gang er det tilfældet, at holdet med hjemmebane i sidste dyst har stået for comebacket.

Og så er det også bemærkelsesværdigt, at det første gang skete efter årtusindeskiftet, selv om opgraderingen daterer sig tilbage til 1992.

Kvartfinalen 2000:

Chelsea-Barcelona, 3-1

Barcelona-Chelsea, 5-1 efter forlænget spilletid

Kvartfinalen 2004:

Real Madrid-Monaco, 4-2

Monaco-Real Madrid, 3-1

Ottendelsfinalen 2012:

Napoli-Chelsea, 3-1

Chelsea-Napoli, 4-1 efter forlænget spilletid

Ottendedelsfinalen 2013:

AC Milan-Barcelona, 2-0

Barcelona-AC Milan, 4-0

Ottendedelsfinalen 2014:

Olympiakos-Manchester United, 2-0

Manchester United-Olympiakos, 3-0

Kvartfinalen 2014:

Paris Saint-Germain-Chelsea, 3-1

Chelsea-Paris Saint-Germain, 2-0

Kvartfinalen 2015:

Porto-Bayern München, 3-1

Bayern München-Porto, 6-1

Kvartfinalen 2016:

Wolfsburg-Real Madrid, 2-0

Real Madrid-Wolfsburg, 3-0