Liverpool-Roma, Bayern-Real: Finalereprise og giganternes kamp England fik Italien, og tyskerne fik spanierne, da Europas traditionelt fire store nationer blev parret.

Bliver det mon lige så dramatisk, fængslende og overraskende i semifinalerne, som det var tidligere i denne uge, da Champions League på ny eksploderede med AS Romas vanvittige comeback mod FC Barcelona, Liverpools afmontering af Manchester City og Real Madrids enorme vaklen mod Juventus frem mod semifinalerne?

FAKTA Europæiske semifinaler Champions League Liverpool – AS Roma (24. april og 2. maj) Bayern München – Real Madrid (25. april og 1. maj) Finale 26. maj i Kijev. Europa League Arsenal – Atlético Madrid Olympique Marseille – RB Salzburg Første kamp spilles 26. april med returopgør 3. maj. Finale 16. maj i Lyon.

Her blev kongeklubben fra Spanien, der er på jagt efter den 13. titel i alt og det tredje mesterligatrofæ i træk, parret med tyskerne fra Bayern München, der uden store armbevægelser kørte uden om Sevilla på kvartfinalestadiet. Det andet semifinaleopgør i Champions League er en reprise af finalen fra 1984 mellem Liverpool og Roma. Et opgør, Liverpool vandt efter 1-1 og straffesparkskonkurrence.

Jan Mølby, den tidligere Liverpool-spiller, kom til klubben få måneder efter 1984-triumfen og ernærer sig nu som kommentatorer på dansk tv og i engelske medier. I danskerens fredagsklumme i avisen Liverpool Echo konstaterede Mølby før lodtrækningen, at Liverpool umiddelbart er bedre end italienerne, men Romas bedrift mod Barcelona vidner om, at det er et mandskab, der kan skabe problemer for alle.

Den vurdering er Liverpools succesmanager Jürgen Klopp meget enig i.

»Hvis nogen tror, Roma er den letteste lodtrækning, så vedkommende tilsyneladende ikke deres to kampe mod Barcelona«, forklarer Klopp til Liverpools hjemmeside.

»I det andet opgør leverede de noget outstanding. De kunne have vundet med 4-0 eller 5-0. Jeg var virkelig imponeret«, uddyber den 50-årige tysker, der er i gang med sin tredje sæson i klubben, som har vundet mesterligaen 5 gange – samme antal gange som Bayern München.

Tyskerne, der blev sendt i armene på Real Madrids forsvarende Champions League-mestre (12 triumfer), ser frem til to spektakulære opgør med spanierne og målmaskinen Cristiano Ronaldo.

»Det bliver knaldkampe, giganternes kamp. Det er to klubber med enorme traditioner, der begge spiller attraktiv fodbold – og en svær lodtrækning for begge klubber«, siger Bayern-træner Jupp Heynckess, der efter denne sæson afløses af kroaten Niko Kovac, som München-klubben i går hyrede på en treårig aftale ved at købe ham fri af aftalen med Eintracht Frankfurt.

Det er en virkelig svær modstander. Vi røg ud til dem sidste år. I år vil vi gøre det bedre. Hvis man vil i finalen, skal man slå de bedste hold Bayerns sportsdirektør Hasan Salihamidzic

Bayern München har en åben regning med Madrid-klubben fra sidste sæson, hvor Real ekspederede de nyslåede tyske mestre ud af Champions League efter et straffesparksdrama i kvartfinalerne.

»Det er en virkelig svær modstander. Vi røg ud til dem sidste år. I år vil vi gøre det bedre. Hvis man vil i finalen, skal man slå de bedste hold, og jeg er optimistisk«, siger Bayern Münchens sportsdirektør, Hasan Salihamidzic.

Hos Real Madrid er planen at få mest muligt med fra det første opgør i Tyskland.

»Vi er nødt til at få et godt resultat, som vi kan tage med til Madrid. På dette stadie er det umuligt ikke at komme til at lide, men hvis vi skal det, er det sådan, det må være«, siger Emilio Butragueño, sportsdirektør i Real Madrid.

Butragueño, der i en 13 år lang spillerkarriere i Madrid aldrig nåede frem til en finale i mesterholdenes turnering, beklager sig over klubbens manglende lodtrækningsheld i dette års turnering.