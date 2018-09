FCK forsvarede igen 'Fort Parkens' vægge på flot vis mod den russiske gruppefavorit FCK er ubesejret i de syv seneste gruppespilskampe i Europa efter 1-1 mod Zenit.

Det var ikke en sejr som mod Atalanta. Jublen var heller ikke lige så ekstatisk. Men FC Købehavn leverede endnu et flot europæisk resultat, da man hjemme mod FC Zenit kom tilbage og fik 1-1 i klubbens første gruppespilskamp i denne Europa League-sæson.

Ståle Solbakken havde inden opgøret gjort det klart, at han ser ni point som det minimum, FC København skal optjene i løbet af de seks gruppekampe for at gå videre til knockout-fasen.

Med den kalkule in mente lignede mødet med Zenit i langt højere grad en god mulighed for at hente point end et opgør, der skulle give et positivt for alt i verden.

Den russiske klub fra Sankt Petersborg er velkendt overalt i Fodboldeuropa. Både for deltagelser i Champions League-gruppespillet, men i høj grad også på grund af en stor pengepung via et sponsorat fra olie- og gasgiganten Gazprom, der tidligere har hjulpet med at lokke navne som Hulk, Axel Witsel og Danny til klubben.

Men virkeligheden for Zenit er lidt mere grå i 2018 end tidligere i årtiet, fordi klubben er en af dem, som kæmper med at overholde Den Europæiske Fodboldunions (Uefa) regler om Financial Fair Play. Regler, der lidt generelt forklaret sikrer, at klubberne ikke må bruge flere penge, end de tjener på den daglige drift udenom eksempelvis sponsorater.

Den tidligere Chelsea-spiller, Branislav Ivanovic, og den russiske landsholdsspiller, Artem Dzyuba, var dog meget velkendte navne på Zenits holdkort, hvis man lod øjnene glide ned over startopstillingen inden kickoff. Ligesom den tidligere Juventus-spiller, Claudo Marchisio, kom på banen i anden halvleg.

Tre navne, som med deres tilstedeværelse bekræftede, at den russiske storklub bevæger sig i helt andre økonomiske luftlag end FCK.

Mod Atalanta beviste det nuværende FCK-hold med Viktor Fischer, Andreas Bjelland og Dame N'Doye dog over for omverdenen og ikke mindst dem selv, at også denne udgave af holdet kan skabe store europæiske aftener i Parken mod økonomiske stærkere klubber.

Opgøret mod Zenit indledte FC Københavns 12 europæiske gruppespil i de seneste 13 sæsoner. I kampens 44 første minutter lignede det, at den 13. udgave både kunne indledes med point og en sejr.

Zenit stod et godt stykke tilbage på egen banehalvdel, mens FC København havde bolden mest. Viktor Fischer gjorde sig positivt bemærket med flere gode soloturer. Det var dog Robert Skov, som skabte FCK's største chance i første halvleg, da han med fladt spark ramte stolpen.

I modsatte ende af banen virkede Andreas Bjelland til at have godt styr på garderhøje Artem Dzyuba, som Zenit primært spillede en høj bold op mod, når de forsøgte at bygge et angreb op.

Derfor blev det ekstra bittert for københavnerne, at Dzyuba kunne omfavne Robert Mak et minut før pausen, da selvsamme havde gjort det til 0-1 på Zenits første rigtige store chance.

Den teknisk stærke Sebastian Driussi spillede med en god aflevering bolden mellem Andreas Bjelland og Denis Vavro, hvorefter Mak sikkert udplacerede Jesse Joronen.

Til højre for de to FCK-midterforsvarer stod Peter Ankersen med højre arm løftet for at signalere til linjevogteren, at Mak var offside. Men tv-kameraerne afslørede, at netop Ankersen hang for langt tilbage og gjorde Mak onside.

Russernes føringsmål brød en imponerende FCK-stime. Det var nemlig første gang i seks europæiske hjemmekampe, at københavnerne lukkede mål ind. I samme periode var det heller ikke blevet til et eneste nederlag.

Lige så gode FCK har været historisk set til at forsvare mod stærke, europæiske modstandere, lige så svært har man haft ved at score mange mål i en kamp.

Pieros Sotiriou havde fået tillid af Ståle Solbakken som startende angriber ved siden af Dame N'Doye, men leverede ikke, da han tidligt i anden halvleg blev spillet helt fri foran mål efter en fremragende dribletur og aflevering af Viktor Fischer.