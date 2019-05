Lokket af Arnesen: City-stjerne stjæler det job, Hjulmand var rygtet til

Vincent Kompany bliver ny spillende træner i den belgiske topklub RSC Anderlecht.

Det oplyser han på sin Facebook-profil søndag.

Tidligere på dagen meddelte Kompany, at han stopper som spiller og anfører i engelske Manchester City efter 11 år, 4 engelske mesterskaber og 360 kampe.

Blå Bog Vincent Kompany Født 10. april 1986. Kluber: Anderlecht fra 2003 - 2006.

fra 2003 - 2006. Hamburger SV fra 2006 - 2008.

fra 2006 - 2008. Manchester City fra 2008 - 2019. Har spillet 87 kampe for det belgiske landshold. Fik i 2018 en mastergrad i business fra Manchester Business School og har derudover sin egen velgørenhedsorganisation, Tackle4MCR. Kilder: Transfermarkt og The Guardian. Vis mere

Anføreren stopper således hos den lyseblå Manchester-klub, når hans kontrakt udløber ved udgangen af juni. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Dermed blev hans sidste kamp for klubben lørdagens FA Cup-finale mod Watford. Manchester City vandt med 6-0 og sikrede dermed en national ’treble’, da holdet tidligere på sæsonen havde vundet Liga Cuppen og Premier League.

Blev kontaktet af Arnesen

Kompany har tidligere spillet i Anderlecht. Han kom til klubben som 17-årig i 2003 og spillede der indtil 2006, hvor han skiftede til tyske Hamburger SV.

Anderlecht er den mest vindende belgiske klub med 34 titler, men siden klubben i 2017 fik nye ejere, har det stået skidt til med svingende resultater.

To trænere er blevet fyret siden oktober 2017, og fans har længe spekuleret i, hvem den næste træner mon bliver.

Flere medier har berettet, at danske Kasper Hjulmand har været i klubbens søgelys, men nu er det altså Kompany, en gammel kending, der får en usædvanlig rolle som spillende træner.

Det var klubbens danske sportsdirektør, Frank Arnesen, og klubbens direktør, Michael Coucke, der kontaktede Kompany og tilbød ham tjansen.

»For ikke så længe siden fik jeg et opkald fra RSC Anderlecht. De tilbød mig højst uventet jobbet som spillende træner. Michael (Coucke, red.) og Frank (Arnesen, red.) forklarede mig i detaljer, hvordan de så det fungere i praksis«, skriver Kompany på Facebook og fortsætter:

»De havde tænkt det igennem. Hr. Coucke, ejeren, viste fuld troskab: tid, budget, rammer, personale og faciliteter ... Jeg var ikke bare imponeret, men også fascineret af deres tiltro til mig«.

11 sæsoner, 10 pokaler

I 2006 skiftede Kompany Anderlecht ud med Hamburger SV, som han spillede for indtil 2008, hvor han skiftede til engelske Manchester City.

Han har været klubbens anfører siden 2011 og har været med til at vinde fire engelske mesterskaber, to FA Cup-titler og fire Liga Cup-titler.

Udover lørdagens FA-cup triumf kan Manchester City også kalde sig engelske mestre. Søndag 12. maj vandt de den engelske liga, 1 point foran de tætteste konkurrenter, Liverpool.

Den nu tidligere anfører Kompany spillede en central rolle i holdets triumf, da han i klubbens næstsidste ligakamp mod Leicester scorede et fænomenalt mål langt uden for feltet og afgjorde kampen. Hans første mål uden for boksen siden 2013.

Selv om hans karriere i flere omgange har været præget af skader, er han klubbens største spiller i moderne tid, siger City-bestyrelsesformand Khaldoon Al Mubarak.

»Der har været mange vigtige bidragere til Manchester Citys genopblomstring, men uden diskussion har ingen været vigtigere end Vincent Kompany. Han har defineret essensen af klubben«, siger bestyrelsesformanden.

11 år i Manchester har tydeligvis sat sit præg på Kompany, der både er engelsk gift og har startet en velgørenhedsorganisation, der hjælper byens hjemløse. I sit afskedsbrev udtrykker han sin glæde og taknemmelighed over for klubben og dens fans:

»Tiden er kommet til, at jeg skal gå. Og hvilken sæson at slutte af med. Jeg er intet andet end taknemmelig for alle dem, der har støttet mig på den her specielle rejse i en meget speciel klub. Jeg husker den første dag lige så tydeligt som den sidste«.

»Jeg vil aldrig glemme, hvordan Manchester Citys fans forblev loyal over for mig i gode tider, men særligt også i dårlige tider«, siger Vincent Kompany blandt andet.

ritzau/pol.dk