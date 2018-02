568 tilskuere så Horsens slå Helsingør 2-0 Følg dagens kamp fra Superligaen minut for minut.

Kun 568 tilskuere fra Helsingør og Horsens fandt det ulejligheden værd at tage til Farum for at se superligafodbold på noget nær neutral grund, efter de nordsjællandske værters bane var erklæret uegnet til kamp på grund af frostvejr.

Det laveste antal tilskuere til fodbold i landets bedste række siden 2002 fik som belønning en forlænget oplevelse, da kampstarten blev udsat i fem minutter, fordi kunstgræsset partout skulle vandes. Spillerne skyndte sig klogeligt at flygte fra den kolde skylle og havde således fint tempo i fødderne til det, der skulle vise sig at blive en ganske underholdende kamp.

Delphin Tshiembe var tilbage hos Horsens efter karantæne og manglede tydeligvis skarphed, for der gik ikke mange minutter, før han havde fumlet en friløber til Nicolas Mortensen, der i to omgange måtte se sine forsøg på at bringe Helsingør for pareret af Jesse Joronen i Horsens-målet.

Flere chancer fulgte i begge ender af banen, hvor såvel forsvar som angreb til gengæld savnede effektivitet i en sådan grad, at 1. halvleg endte uden scoringer.

De faldt til gengæld efter pausen, hvor et langt indkast endnu en gang viste sig som et effektivt Horsens-våben. I hvert fald fik Helsingør-defensiven ikke afvist returbolden effektivt nok, så Oliver Drost blev belønnet for en fin kamp ved at score for tredje gang i fire kampe.

Derfra blev det sværere for værterne på den falske hjemmebane. Simon Okusun ramte overliggeren, inden Peter Nymann lukkede opgøret med en halv snes minutter tilbage og sendte Horsens - i hvert fald foreløbig - et godt ind i top-6.

Ritzau