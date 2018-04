Sønderjyske topper pulje 2 og snuser til Europa Lyngby kæmpede hårdt, men tabte 0-1 i Haderslev. Sønderjyske er til gengæld sikker på at fortsætte i Superligaen.

Sønderjyske sikrede sig endnu en sæson i Superligaen, da mandskabet besejrede Lyngby 1-0 på hjemmebanen i Haderslev lørdag eftermiddag.

Efter en meget jævnbyrdig første halvleg var det sønderjyderne med angriberen Mads Hvilsoms scoring i anden halvleg, der tog det længste strå mod forårets foreløbig dårligste hold, Lyngby.

Med sejren har Sønderjyske således sikret sig playoffkampe om at komme med i Europa Cuppen. Holdet indtager med 37 point desuden foreløbigt førstepladsen i nedrykningsspillets pulje 2.

Lyngby fastlåst i bunden

Lyngby ligger med resultatet stadig i bunden af samme pulje med 22 point. Holdet har nu spillet 17 kampe i træk i Alka Superligaen uden at vinde.

Kampen startede meget jævnbyrdig med chancer til begge mandskaber.

Hjemmeholdets venstrekant, Christian 'Greko' Jakobsen, kom dog til de største efter henholdsvis 14 og 24 minutters spil. Først med et forsøg uden for feltet og dernæst et hovedstød lige forbi Lyngbys mål.

Hvilsom blev matchvinder

Sønderjyske kom bedst ud til anden halvleg med store chancer til angriberne Marcel Rømer og Mads Hvilsom.

Selv samme Mads Hvilsom kom i det 72. minut sidst på bolden efter et hjørnespark og kunne nemt score til kampens resultat, 1-0.

Det er anden kamp i streg, at Mads Hvilsom scorer Sønderjyskes enlige mål. Samtidig er det angriberens kun anden sæsonscoring.

Ritzau