FC Midtjylland slår FC Nordsjælland i kamp med flotte mål Afstanden mellem Brøndby og FCM er nu på 3 point inden de sidste tre runder.

FC Midtjylland er kun tre point efter Brøndby i toppen af Alka Superligaen, inden de to guldduellanter mødes i Brøndby i tredjesidste spillerunde i næste uge.

Det står klart efter mandagens superligakamp i Herning, hvor midtjyderne vandt med 2-1 over bronzebejlerne fra FC Nordsjælland.

Bubacarr Sanneh og Paul Onuachu stod for hjemmeholdets mål, før Godsway Donyoh bragte lidt spænding ind i opgøret til sidst med et perlemål.

Langt indkast som oplæg til 1-0

Kampens første store chance kom allerede efter fem minutter, da et indlæg fra FC Midtjylland pludselig blev farligt, men FC Nordsjælland-keeper Runar Alex Runarsson kom flot ud og afværgede målchancen.

Han var til gengæld prisgivet efter et kvarter. Et indkast blev sendt ind i feltet, hvor den stærke forsvarsspiller Bubacarr Sanneh hoppede op over alt og alle, da han headede scoringen til 1-0 i nettet.

Kort før pausen var gæsterne meget tæt på en udligning. Efter et hurtigt kontraangreb endte bolden for fødderne af Mathias Jensen, men FCM-keeper Jesper Hansen fandt en fremragende redning frem.

Det endte med at blive sidste aktion i en første halvleg, hvor Sannehs mål var det eneste, der adskilte de to mandskaber.

2-0 og 2-1 i anden halvleg

Et kvarter inde i anden halvleg scorede hjemmeholdet til 2-0, da bolden dumpede ned for fødderne af Paul Onuachu, som sendte bolden over i modsatte side af målet med en kølig inderside.

Efter målet til 2-0 faldt hjemmeholdet mere tilbage i banen og lurede i stedet på kontraangreb, mens føringen skulle forsvares hjem.

Det gav bagslag fem minutter før tid, da FC Nordsjællands Godsway Donyoh bankede bolden ind bag en chanceløs Jesper Hansen.

Siden kom gæsterne frem til et enkelt skud mere, men Mikkel Damsgaards afslutning var ikke god nok til at sikre et sent point.

FC Nordsjællands nederlag betyder, at klubben har tre point op til FC København i kampen om tredjepladsen og bronzemedaljerne.

Ritzau