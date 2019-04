Næste kapitel i jagten på FCK: »Det er altid fedt at spille i Parken, og den her gang er det en gulddyst ... Så det bliver stort«

FOR ABONNENTER

Selvfølgelig var Joel Andersson glad for FC Midtjyllands 2-0-sejr over OB, men mest af alt var den svenske back lettet. Det var midtjydernes første sejr i slutspillet, og den var tiltrængt. For at holde liv i troen på guldet, for at genskabe den selvtillid, der er så vigtig, hvis de virkelig skal tage kampen op mod FC København.