I Silkeborg udspiller sig et mentalt spil: »Statistisk set er der indiskutabelt større sandsynlighed for, at vi rykker ud«

Det er svært for Silkeborg at redde endnu en sæson i Superligaen, men chancen er der. For at forfølge den mulighed gælder det om at have hovedet på plads, siger træner Kent Nielsen.