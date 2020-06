Superligaens 25. runde: FCK-offensiven sprudler og sætter Lyngby på plads

Politiken giver et overblik over grundspillets næstsidste runde.

Lyngby-FC København 1-4

0-1 Rasmus Falk (33), 1-1 Magnus Warming (71), 1-2 Mohamed Daramy (73), 1-3 Pep Biel (86, str.), 1-4 Karlo Bartolec (90+)





FC København var stærkest og løb med en 4-1-sejr, da klubben mandag aften var på besøg hos Lyngby Boldklub.

Det var de to holds første sejr efter den lange pause, og med sejren haler københavnerne ind på FC Midtjylland i toppen af Superligaen. Der er nu en forskel på 9 point på de to tophold.

Lyngby er uden chance for at ende i mesterskabsspillet, og klubben kæmper for et favorabelt udgangspunkt i det kommende nedrykningsspil.

FCK holdt Lyngby i et jerngreb i første halvleg af mandagens opgør og kom også foran, men anden halvleg blev en smule slingrende for de forsvarende danske mestre.

FCK var en kort stund lullet i søvn og formøblede sin 1-0-føring, da Magnus Warming udlignede, men Mohamed Daramy, Pep Biel og Karlo Bartolec scorede de tre afgørende mål – Biel på straffespark og Bartolec direkte på frispark.

FCK var altdominerende før pausen. Lige så snart Lyngby fik fødder på bolden, var presset intenst, og inden længe var bolden vundet tilbage.

Det var et spørgsmål om tid, før FCK skulle få hul på bylden. Jens Stage, som var blevet sendt ud på venstre kant, havde flere muligheder efter indlæg fra højre, og han misbrugte endda en friløber efter 25 minutter.

Rasmus Falk var anderledes konsekvent. Efter 33 minutter fik han en friløber, da Mohamed Daramy stak ham dybt med hælen, og Falk sparkede den sikkert forbi Thomas Mikkelsen i Lyngby-målet.

Som iagttager brugte man hele første halvleg på at kigge på Lyngbys banehalvdel - men i anden halvleg blev det anderledes.

FCK fik sig en forskrækkelse allerede efter 55 minutter, da Emil Nielsen pludselig var fri til venstre i feltet, men angriberen sparkede lige på Karl-Johan Johnsson i FCK-målet.

Lyngby fik blod på tanden og flere offensive kræfter blev bragt i spil. En af dem var Magnus Warming, og efter 71 minutter sparkede han bolden resolut i mål efter en tværaflevering i feltet.

FCK-træner Ståle Solbakken kom frem fra sit skjul og begyndte at skrige sine spillere frem - og det hjalp.

Bare to minutter efter udligningen fik Daramy bolden i feltet, vendte rundt og sparkede den ind i den tomme side af målet.

FCK øgede føringen ved Pep Biel, der efter 86 minutter udnyttede et straffespark, som blev fremprovokeret af Bryan Oviedo, og i overtiden pyntede Karlo Bartolec på sejren, da han sparkede et frispark direkte i nettet.

Bagud 0-1 pressede FC Midtjylland på mod med hele holdet, også målmand Jesper Hansen, der her ser til, mens hans gæstende kollega Matej Delac redder et forsøg fra FCM-angriber Sory Kaba. Foto: Jens Dresling

FC Midtjylland-Horsens 0-1

0-1 Louka Prip (36)





AC Horsens fik mandag en overraskende sejr, da holdet slog Superligaens førerhold, FC Midtjylland, 1-0. Sejren er Horsens’ andet overraskende resultat i træk, da holdet senest slog FC København inden coronapausen.

Selv om FCM var mest på bolden, var Horsens godt med, og holdets fysiske og direkte spillestil gav hjemmeholdet problemer igennem hele kampen.

Efter en halv time gav det udslag, da kantspilleren Louka Prip dukkede op i feltet og scorede udeholdets sejrsmål.

I tillægstiden var udligningen dog tæt på at falde, da først Rasmus Nicolaisen misbrugte en stor mulighed, og Lasse Vibe kort efter sparkede bolden mod stolpen.

Trods nederlaget, som blot er holdets tredje i denne sæson, ligger FCM stadig solidt på førstepladsen, mens Horsens hægter sig fast i midterfeltet med 31 point.

Der var bred opbakning til FC Midtjylland uden for MCH Arena, men de mange fans måtte vende skuffede hjem fra mandagens superligakamp. Foto: Jens Dresling

Horsens kom bedst ud til kampen, men som første halvleg skred frem, satte FCM sig på spillet.

Alligevel bragte Louka Prip udeholdet foran, da han var først over en løs bold i feltet efter 35 minutter.

Efter pausen fortsatte FCM med at have overtaget, men trods meget boldbesiddelse havde hjemmeholdet svært ved at spille sig igennem Horsens-forsvaret.

Med et kvarter tilbage var FCM dog tæt på at udligne, da holdet flere gange forsøgte at sparke en løs bold i mål, men hver gang blokerede en Horsens-spiller.

FCM intensiverede presset mod Horsens-målet i slutminutterne, og i det 90. minut headede Rasmus Nicolaisen tæt på mål bolden forbi stolpen.

Kort efter sparkede Lasse Vibe på stolpen fra få meters afstand.





Hobros Edgar Babayan (th.) jubler efter scoringen fra 11 meter-pletten. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Randers FC-Hobro 0-1

0-1 Edgar Babayan (36)





Genstarten i Superligaen er gået hårdt ud over Randers FC.

I torsdags var kronjyderne få sekunder fra at slippe af sted fra Aarhus og mødet med AGF med tre point og på den måde for alvor byde sig til i kampen om slutspilspladserne.

Et kommende mesterskabsslutspil med Randers FC som deltager bliver med allerstørste sandsynlighed ikke til noget. Søndag tabte randrusianerne nemlig 0-1 på hjemmebane til Hobro, der således hentede den først sejr siden 15. september.

Randers bliver med nederlaget stående på 7. pladsen med 35 point. AaB sidder på den sjette og sidste slutspilsplads med 38 point og en målscore, der er 7 mål bedre end Randers’. AaB ligner dermed det hold, der skal gøre FCM, FCK, FCN, AGF og Brøndby følgeskab i medaljekampen.

FCN, AGF og Brøndby sikrede sig adgang til mesterskabsspillet netop fordi Hobro vandt i Randers.

Kampen på Cepheus Park i Randers bød ikke på mange chancer, og derfor var det heller ikke så mærkeligt, at kampens enlige mål kom efter et straffespark.