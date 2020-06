29. runde i Superligaen: Nul scoringer giver Horsens endnu en sæson i Superligaen

Politiken giver dig overblik over alle rundens kampe.

Superliga 29. runde Lørdag N1: AC Horsens-Randers FC 0-0 18.00 M: AaB-FC Nordsjælland Søndag 14.00 N2: Silkeborg-SønderjyskE (3 Max) 16.00 N1: Esbjerg-Hobro (Xee) 18.00 M: Brøndby-FCK (3+) 20.00 M: FCM-AGF (Canal 9) Mandag 19.00 N2: Lyngby-OB (TV 3 Sport) M: Mesterskabsspillet - stilling N1: Nedrykningsgruppe 1 -stilling N2: Nedrykningsgruppe 2 - stilling



AC Horsens-Randers FC 0-0





AC Horsens er ikke længere i fare for at rykke ned, efter at holdet lørdag spillede 0-0 på hjemmebane mod Randers i Superligaen.

Det uafgjorte resultat betyder, at Horsens nu har 13 point ned til Hobro i nedrykningsspillets pulje 2, og med fire kampe tilbage kan Hobro altså ikke længere hente Horsens.

Det står altså klart, at Randers og Horsens slutter på de to øverste pladser, der efter gruppen skal spille playoffspil om syvendepladsen, der udløser en playoffkamp om en plads i Europa.

Det uafgjorte resultat kom i hus efter en kamp, hvor Horsens var farligst i første halvleg, mens Randers pressede mest på i anden halvleg.

Randers er efter pointdelingen fortsat to point foran Horsens i pulje to, hvor kronjyderne indtager førstepladsen med 39 point.

Horsens lagde bedst fra land i de første 20 minutter med flere store chancer, men svenske Patrik Carlgren i Randers-målet var vågen og reddede sit hold i flere omgange.

Herefter kom Randers bedre med og fik tilspillet sig et par store forsøg, men Carlgrens kroatiske kollega i Horsens-målet, Matej Delac, var ligeledes på dupperne.

Dermed var et par velspillende målmænd med til, at en ellers udmærket første halvleg endte uden mål.

Anden halvleg blev mere stille, og det virkede til, at begge hold var for trætte til at spille sig til chancer.

Tættest på kom Randers, der i enkelte perioder af anden halvleg fik truet Horsens-målet.

Efter 78 minutter kom den største chance, men Randers’ nigerianske kantspiller, Tosin Kehinde, måtte se sit forsøg reddet af en sublim Delac i Horsens-målet.

Ritzau