Politiken-journalist tilstår: Superligaklub fortjener opmærksomhed for mere end 'Gardin Lis' og en sang om 'Store tasker'

Lad mig starte med at tilstå noget. Selv om jeg har dækket Superligaen i mere end 10 år, er det helt utroligt og måske endda en kende pinligt, hvor lidt jeg kan fortælle om Randers FC på stående fod. Jeg er endda vokset op på egnen, men her er, hvad jeg i grove træk ved:

Træneren er Thomas Thomasberg – det ved jeg, fordi den tidligere topspiller er kendt for at være bitter, tage evindelige kampe med dommere eller modstandere og i øvrigt altid føle sig bortdømt, når bare han nærmer sig København. Selv afviser han at være »et tudefjæs«.

Derudover ved jeg selvfølgelig, at Randers spiller i lyseblåt, at klubben har en hest som logo og har en slagsang ved navn ’Store tasker’, som er skrevet af den tidligere profil Jesper Thygesen. Min yndlingsdetalje er, at der står ’Gardin Lis’ på ryggen af spillernes trøjer. Sikke en sponsor at have.