Når måneden alligevel er ødelagt: Holder du også skidengrå januar?

Jeg har det med sprut, som Trump må have haft det efter en travl dag med Twitter. Det føles virkelig fedt undervejs, men når man vågner næste morgen, hader hele verden en.

Der er nu ikke så mange, der gider hade mig. Det er et one man job. Inklusive mus-samtaler, udskiftning af frugtkurv og et hævet øjenbryn til mig selv, hvis jeg oplever en noget rutinepræget præstation.

Mest hader jeg at være tyk. Og da alkohol er kalorier, som samtidig underminerer systemet hurtigere, end man kan sige QAnon, har jeg fået det bedste fra to verdner og er blevet både fuld og fed.

Men nu kører jeg ’hvid januar’, en måned uden sprut, en svensk opfindelse, der er lige så opløftende som de nye kostråd. Hvor man må få 350 gram kød, hvilket lyder okay. Indtil man opdager, at det er per uge.