Dansk VM-debutant brænder hallen i Kairo af med pragtpræstation

Med en formidabel individuel præstation af VM-debutatanten Mathias Gidsel fik Danmark en flyvende start på forsvaret af VM-titlen, da det i åbningskampen ved slutrunden i Egypten blev til en storsejr på 34-20 over Bahrain.

22-årige Mathias Gidsel var her, der og alle vegne, og med 10 scoringer samt en række assist skød han sig ind på det danske landshold med en præstation, der lover godt ikke kun for resten af turneringen, men for de næste mange år.

Den hurtige højre backs debut var imødeset med spænding, for med sin dynamik og hurtige fodskifte var det ventet, at han kunne skabe noget fornyelse i den danske højre side.

Og han levede med sin pragtpræstation op til forventningerne. I det hele taget var det et fornuftigt indstillet dansk mandskab, der inden udskiftningerne ødelagde rytmen lidt, havde usædvanlig meget fart i fødderne.

Og det både i forsvar og angreb. Det var med andre ord den perfekte premiere på en forhåbentlig lang turnering for det danske hold.

To tidligere opgør mod Bahrain var endt med snævre sejre, og det havde sat verdensmestrene i alarmberedskab inden åbningskampen i Egypten.

Det viste sig dog hurtigt at være falsk alarm, for et koncentreret dansk mandskab suppleret med en forrygende slutrundedebutant i skikkelse af Mathias Gidsel fik hurtigt styr på ørkenens sønner og kunne stille og roligt skabe en betryggende føring.

Som ventet levede Bahrain på de individuelle præstationer uden det store koncept, og det resulterede i masser af skud, når en af modstanderne lige følte for det.

Med Henrik Møllgaard som den styrende figur i forsvaret havde Danmark derfor rimelig godt styr på modstanderen, og angrebsmæssigt blev der bortset fra enkelte fejl kørt sikre systemer, som stort set hver eneste gang resulterede i en afslutning.

Mikkel Hansen var den store fodermester, og med sit eminente blik for spillet betjente han holdkammeraterne med masser af målgivende pasninger.

Men de første 30 minutter tilhørte Mathias Gidsel, der fuldstændig uimponeret brændte banen af og scorede 7 mål på 8 afslutninger. Ganske imponerende.

Med en føring på 19-10 ved pausen var kampen naturligvis afgjort inden de sidste 30 minutter, og da det i 2. halvleg hurtigt blev 22-10, begyndte landstræner Nikolaj Jacobsen at bruge af spillerne på bænken.

På det tidspunkt havde Bahrain givet op, og det var nu blot et spørgsmål om sejrens størrelse.

Der blev mod slutningen lavet lidt for mange tekniske fejl i det danske angrebsspil, og ikke alle chancer blev udnyttet efter fortjeneste. Det betød, at Bahrain kunne ’pynte’ lidt på resultatet, men det fjerner ikke for alvor indtrykket af et dansk hold, der satte tingene på plads fra start og viste, at de mener det alvorligt, når de siger, at VM-pokalen skal med retur til Danmark.

Danmark spiller sin næste kamp søndag aften, hvor modstanderen er DR Congo.