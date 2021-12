Bittert dansk nederlag i VM-semifinalen kommer til at gøre ondt mange år fremover

Hvis nederlaget i EM-bronzekampen mod Kroatien sidste år gjorde nas på kvindelandsholdet, så tør jeg slet ikke tænke på, hvor lang tid fremover de danske spillere vil have mareridt om VM-semifinalen mod Frankrig, som de olympiske mestre vandt 23-22. For danskerne var igennem tre fjerdedele af en ufattelig gyser på finalekurs, men kunne ikke holde fast, da det for alvor gjaldt i de sidste afgørende minutter.

Selvfølgelig var det imponerende, at Frankrig formåede at komme tilbage i en kamp, som de var godt på vej til at tabe, da Danmark midtvejs i anden halvleg førte med tre mål og havde fuldstændig styr på de blåklædte slutrundespecialister, men følelsen er alligevel, at det først og fremmest var Danmark, som tabte det hele på gulvet.