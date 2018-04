Caroline Wozniacki opgiver at spille kvartfinale færdig Den topseedede dansker er ude af turneringen i Istanbul.

Caroline Wozniacki var topseedet favorit i WTA-turneringen i Istanbul, men forlader den uden at spille sin kvartfinale færdig.

I pausen mellem andet og tredje sæt konsulterede danskeren turneringens læge på banen og opgav derefter at spille videre mod verdensranglistens nr. 122, Pauline Parmentier fra Frankrig.

Endnu er det ikke oplyst, hvad der fik Caroline Wozniacki til at trække sig, men da hun takkede sin modstander for kampen, pegede hun på sin mave, så da kan indikere en forstrækning i en muskel.

Første sæt var endt 6-4 i dansk favør efter besværligheder, der kun fortsatte i andet. Pauline Parmentier arbejdede hårdt for pointene på det tyrkiske grus, mens Caroline Wozniacki begik stadig flere fejl og tabte sættet 3-6.

Mandag aften skal Caroline Wozniacki spille opvisningskamp mod Venus Williams i Parken, efter at hun - efter planen - er blevet fejret for sin grand slam-sejr i Australian Open tidligere på året på Københavns rådhus.

Umiddelbart er det svært at forestille sig, at skaden i Istanbul kommer til at stå i vejen for de og en række andre aktiviteter i København for den danske verdensstjerne.