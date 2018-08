US Open: Wozniacki-lejr bobler af optimisme før natkamp Efter sejren over Stosur i 1. runde skal Caroline Wozniacki torsdag testes mod ukraineren Lesia Tsurenko. Danskeren er favorit.

Første opgave er løst. Den 34-årige australier Samantha Stosur er sendt hjem. Nu venter en ny, og det er også en rutineret modstander. 29-årige Lesia Tsurenko har spillet godt i år, men det vil være synd at sige, at der er bekymring i Wozniacki-lejren. Man regner med endnu en sejr torsdag.

Men forholdene bliver meget anderledes. Caroline Wozniacki rykker fra Arthur Ashe Stadium til den næststørste bane Louis Armstrong Stadium, og hun skal spille anden kamp på aftenprogrammet. Det vil sige, at hun formentlig først kommer i gang cirka kl. 22 New York-tid, hvilket bliver kl. 4 natten til fredag i Danmark.

Man vil næsten kunne tale om en sensation, hvis Caroline Wozniacki taber til ukraineren ved US Open, selv om Tsurenko med overbevisning affærdigede belgiske Alison van Uytvanck i 1. runde.

»Tsurenko har en stærk baghånd, og hun vil nok forsøge at angribe Caroline med det slag, men jeg regner med, at der vil komme flere lange dueller og mere rytme for Caroline, end der var mod Stosur«, sagde Piotr Wozniacki, da han onsdag formiddag var færdig med træningen.

»Vi kender Tsurenko ganske godt, selv om Caroline kun har mødt hende en enkelt gang, og det var i Australien for nogle år siden. Men vi ser noget video igennem, og vi ved godt, hvordan hun spiller«.

Stemningen skal være i top

Den danske tennisprofils far og træner smilede og var glad, for han beskrev tirsdag sin datters præstation i 1. runde som »fantastisk«, og det har givet selvtillid hele vejen rundt.

Man fornemmer overalt på anlægget, blandt andet hvor spillerne træner, hvor vigtigt det er at arbejde med en meget positiv indstilling, hvis der skal skaffes succes under en grand slam-turnering. Og ikke mindst fordi optimismen, hvis det går rigtig godt, skal holde to uger mod normalt en uge under andre turneringer.

Kommer der først frustration eller en anden negativ stemning på tværs, kan det forstyrre opladningen og koncentrationen hen mod næste opgave.

Wozniackis dejlige dag

Caroline Wozniacki smilede også bredt ved mødet med de danske medier, og hendes kampfri dag i går forløb ganske enkelt således efter træningen, der på grund af voldsom varme blev kortet ned til cirka 40 minutter i stedet for en time:

»Nu skal jeg have en masse at drikke, så noget massage, derefter noget mad og så bare slappe af«, sagde Caroline Wozniacki. Hun blev ikke hårdt ramt af heden under sin første kamp, og hun virkede heller ikke bekymret for forholdene til kampen mod Tsurenko, hvor der lovet en temperatur på 32 grader, men også risiko for tordenvejr.

»Vi har mulighed for en pause efter andet sæt, hvis varmen er meget høj, men det er svært at sige, hvad der er det bedste generelt, for det afhænger af, hvem man spiller mod«, forklarede den 2. seedede dansker.