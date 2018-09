Serena vakler, men server sig frem til kvartfinale Den seksdobbelte US Open-vinder tabte andet sæt til Kaia Kanepi, men esteren kunne ikke bremse amerikaneren i kampens slutfase, hvor Serena Williams' store serv lynede.

Serena Williams er stadig med i US Open, og tvivlen om hendes form efter fødsel og genoptræning som følge af sygdom er ved at forstumme.

Søndag besejrede hun Estlands Kaia Kanepi 6-0, 4-6, 6-3 og er dermed igen klar til kvartfinalen i sit hjemlands største tennnisturnering.

Serena Williams startede søndag på et velbesøgt Arthur Ashe Stadium mod Kaia Kanepi, hvor hun sluttede mod sin søster Venus i 3. runde. Altså totalt overlegen.

Der blev leveret 13 vinderslag og blot 2 uprovokerede fejl i et første sæt, der kun varede 18 minutter. Kanepi var overhovedet ikke med, da hun fik et æg, og det hele lignede igen en ekspeditionssag for fænomenet Serena Williams.

Stærkt comeback af Kanepi

Men 33-årige Kanepi har prøvet det hele før, og hun er ikke så let at ryste af banen. Efter den lille pause mellem sættene kom esteren meget bedre ud på banen og brød tidligt sin modstanders serv.

Føringen så spinkel ud, og da Kanepi skulle serve for sættet, lå et klassisk Serena-comeback lige for. I hvert fald spillede den seksdobbelte US Open-vinder sig til to breakbolde. Men her lykkedes det Kanepi at finde et par store server frem, og kort efter holdt hun sit serveparti til sætgevinst.

Hjemmefavoritten var kommet under pres, og nu skulle niveauet atter løftes, for undertippede Kanepi havde fået selvtilliden tilbage.

Kaia Kanepi har igen i år spillet en god US Open-turnering, men bremse Serena Williams i New York kunne hun ikke. Foto: Carolyn Kaster/AP

Serena Williams svarede omgående, og en 3-0-føring i afgørende sæt så betryggende ud. Der kom dog stadig en del lidt for enkle fejl fra amerikaneren. Men ikke på serven, da hun øgede til 4-1. Der var fuld tryk på hendes bedste slag.

Trods to dobbeltfejl reducerede Kaia Kanepi til 4-2, før Serena atter sendte et par servebomber forbi sin modstander og herefter blot manglede et enkelt parti for at sejre.

Serena havde tribunerne med sig

Ved 5-3 skulle den amerikanske veteran stå distancen i endnu et af sine egne servepartier, og publikum skabte den rette ramme med voldsom opbakning, lige inden spillet blev sat i gang.

Kanepi kunne ikke for alvor udfordre Serena Williams, da kampen skulle afgøres, og med sit 47. vinderslag i opgøret blev Williams klar til kvartfinalen.

Her venter Karolina Pliskova, der vandt sin 4. runde-kamp 6-4, 6-4 over australske Ashleigh Barty, og senest tjekken mødte Serena Williams i US Open, var det hende, der sejrede i to sæt i 2016-semifinalen.