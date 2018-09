Wozniacki vinder skandinavisk duel og er videre i Wuhan Caroline Wozniacki vandt sikkert sin første kamp nogensinde mod svenske Rebecca Peterson i Wuhan.

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki spillede sig tidligt tirsdag morgen dansk tid videre til tredje runde ved WTA-turneringen i Wuhan.

Det skete med en 6-4, 6-1-sejr over svenske Rebecca Peterson.

Kampen var det første indbyrdes opgør nogensinde mellem de to.

28-årige Wozniacki er nummer to på verdensranglisten, mens den 23-årige Peterson i løbet af 2018 er rykket fra en placering som nummer 149 i verden op til en aktuel placering som nummer 61 på verdensranglisten.

Selv om Peterson har vist god form på det seneste, så trak Wozniacki altså det længste strå i det skandinaviske opgør.

Wozniacki sikrede sig kampens allerførste point, da hun sendte en stærk baghånd ned langs linjen. Peterson fik svaret igen og formåede med hiv og sving at holde serv og bringe sig foran med 1-0.

Det gik anderledes let, da Wozniacki sikrede sig sit første parti, og kort efter brød danskeren også til 2-1.

Wozniacki så ud til at være i fuld kontrol, da hun brød til 5-2 og dermed sikrede sig chancen for at serve sættet hjem.

Der kom dog en smule grus i maskineriet hos Wozniacki, og Peterson fik i stedet reduceret til 3-5 med et brud. Svenskeren spillede pludselig bedre, og hun bragte sig også på 4-5 efter et parti, der tog over ti minutter.

I næste parti fik den andenseedede dansker stoppet den lille blødning, og hun servede sikkert sættet hjem.

I andet sæt brød Wozniacki til 2-1, og svenskeren så ud til at miste en del energi. Wozniacki tog de resterende parti og vandt dermed 6-1.

Hun er nu klar til tredje runde, hvor Mónica Puig fra Puerto Rico venter.

Wozniacki nåede blot anden runde i Wuhan sidste år, og hun har derfor kun få point at forsvare.

ritzau