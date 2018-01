Når sport og politik blandes sammen: Bordtennis mildnede den kolde krig, mens fodboldkampe udløste krig med tusinder af dræbte

Foto: /AP Joe Louis er gået i dørken efter at være blevet knockoutet af Max Schmeling i 1936.

Max Schmeling: Op til Anden Verdenskrig blev bokseren Max Schmeling et ansigt, tyskerne kunne bruge udadtil. Han tog flere gange i 1930'erne til USA for at møde den sorte amerikanske bokser Joe Louis og blev i den forbindelse brugt flittigt af Berlins propagandamaskine. Hans sejr i 1936 over den da ubesejrede Louis blev af tyskerne beskrevet som et bevis på den ariske races overlegenhed. I 1938 tog Louis revanche og vandt over den tyske sportsstjerne. Op til kampen havde Adolf Hitler mødtes med bokseren. Men da det blev tydeligt, at Schmeling var på vej til at tabe kampen, blev tysk radios transmission af kampen afbrudt.

Boykot: I 1980 blev OL afholdt i Moskva. Men året forinden havde Sovjetunionen invaderet Afghanistan, hvilket udløste en boykot. En lang række lande besluttede at holde sig væk fra arrangementet i den russiske hovedstad. Fire år efter var det Los Angeles' tur til at være vært for de olympiske lege. Og denne gang var det Sovjetunionen og en række østbloklande, der holdt sig væk i protest mod USA's antikommunisme. En tredje boykot ramte i Montreal i 1976, hvor en række afrikanske lande blev væk i protest mod New Zealands deltagelse, fordi 'kiwiernes' rugbyhold havde spillet i Sydafrika, der på daværende tidspunkt havde et apartheidregime.

Terror: Otte palæstinensiske gerningsmænd angreb i 1972 midt under legene i München. De tog en gruppe israelske sportsfolk som gidsler, men endte med at miste livet, da tysk politi prøvede at hindre palæstinenserne i at kunne forlade landet med deres ofre. Befrielsesaktionen endte galt, så de gidsler, palæstinenserne endnu ikke havde slået ihjel, blev ramt af skud under ildkampen.

Fodboldkrigen: I 1969 var to fodboldkampe mellem El Salvador og Honduras den direkte årsag til, at spændinger mellem de to lande endte i en kort, men blodig krig. Op til krigen spillede de to landshold mod hinanden i de indledende kampe op til VM i Mexico. Den første kamp vandt Honduras. Returkampen vandt El Salvador. De spændinger, kampene gav, blev gnisten, der fik striden mellem de to lande til at blusse op i lys lue. Bag spændingerne lå indvandring og en uløst grænsestrid, der fik det til at gå helt galt, da vreden flammede op. Det førte til, at El Salvador sendte styrker ind i Honduras, hvor flere tusinde mennesker mistede livet i løbet af få dages kampe, inden verdenssamfundet fik de to landes regeringer til forhandlingsbordet.