Landflygtig catalansk leder vil vælges via Skype og regere fra storskærm Cataloniens eksleder Carles Puigdemont vil deltage i parlamentsdebat i Barcelona – fra Bruxelles.

Den afsatte og landflygtige catalanske leder Carles Puigdemont har gode chancer for at gå over i historien som den første politiske leder, der forsøger at blive valgt til regeringschef ved at stemme på sig selv via Skype og deltage i en parlamentarisk debat på storskærm.

Det risikerer at blive tilfældet på onsdag, når det catalanske lokalparlament – Generalitat – træder sammen for første gang efter valget 21. december. Carles Puigdemonts borgerlige selvstændighedsparti blev nummer to efter det spanskvenlige Ciudadanos (Borgerne).

Carles Puigdemont frygter at blive anholdt i samme øjeblik, han sætter foden på spansk jord, på samme måde som de tre parlamentarikere, der for øjeblikket er varetægtsfængslet. Sidste uge afviste en domstol at løslade dem med henvisning til, at de 1. oktober organiserede en forfatningsstridig folkeafstemning om uafhængighed, og at de godt to uger efter deltog i proklamationen af en uafhængig republik.

Carles Puigdemont flygtede 30. oktober sammen med fem af sine ministre til Bruxelles, men manden, der blev catalansk regeringschef efter valget i 2015, vil ikke give op.