Amnesty International: Det bliver en kamp at værne om ytringsfriheden i 2018 Verdens ledere er i offensiv mod ytringsfriheden, skriver menneskerettighedsorganisationen i sin årlige rapport.

Verdens statsledere har i 2017 fængslet kritikere og journalister, afbrudt fredelige demonstrationer og overvåget sine befolkninger. Det udløser hård kritik fra Amnesty International, som kalder til kamp for ytringsfriheden.

»Vi kan bestemt ikke tage for givet, at vi vil være frie til at samles i protest eller kritisere vores regeringer«, skriver organisationen i sin rapport, der udkommer i dag.

I Tyrkiet har præsident Recep Tayyip Erdogan fængslet over 100 journalister og mediefolk og dermed øjensynligt besluttet, at pressefrihed er gårsdagens mode. I Polen er det blevet en risikofyldt affære at begive sig på gaden i protest, efter visse typer demonstrationer er blevet forbudt - primært dem, der udtrykker uenighed med regeringen. I Spanien gik politiet til de catalanske separatister med gummikugler og slag. Overalt har menneskerettighedsforkæmpere set deres indvendinger blive overhørt.

»2017 var et år, hvor statsledere rigtig mange steder har slået hårdt ned på ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og pressens frihed. Vi har set over 300 dræbte menneskerettighedsforkæmpere og et bemærkelsesværdigt højt antal fængslede journalister«, siger Trine Christensen, der er Amnesty Internationals danske generalsekretær.

Organisationen konkluderer, at hvis verdens befolkninger vil have ret til at sige højt, hvad de mener, må de være villige til at se deres regeringer i øjnene og kræve det uden at lade blikket vige.

Det var der da også ekstraordinært mange, der gjorde. Millioner gik på gaden i 2017 og protesterede for retfærdighed og rettigheder. #MeToo fremhæves som en succesfuld bevægelse, og senest er amerikanske skoleelever gået på gaden i protest mod regeringens mangel på initiativer til at forhindre skoleskyderier.

»Vi har set flere mennesker engagere sig, gå på gaden, blive en del af en bevægelse eller på anden vis gribe pennen. For eksempel gik rigtig mange mennesker, som aldrig har været med i demonstrationer før, på gaden i forbindelse med kvindemarchen i USA«, siger Trine Christensen.

Overfladisk tilslutning til rettigheder

Vores eget verdenshjørne er ikke længere nogen mønsterelev. Civilsamfundet har fået mindre plads over Europa og Centralasien, konkluderer Amnesty International i rapporten.

Regeringer i hele regionen har brugt terrorbekæmpelse som en undskyldning for at implementere politik, der kraftigt reducerer folks rettigheder. For eksempel i Frankrig, hvor en undtagelsestilstand blev brugt til at forhindre folk i at samles offentligt.

Især de østeuropæiske lande får kritik for at slå hårdt ned på kritikere. Det er de senere år blevet tydeligere, at de ikke har været lige så engagerede i arbejdet for at blive vestlige demokratier, som resten af EU forventede, da de blev en del af unionen, mener Marlene Wind, der er professor ved Institut for Statskundskab, hvor hun har forsket i menneskerettigheder.

»Med digitaliseringen, fake news og ønsket om at have monopol på magt kan vi se, at de vestlige værdier ikke har stukket så dybt i de østeuropæiske lande. Vi troede, at de hurtigt ville blive demokratier, men det er ikke sket«, siger hun.

EU har ikke i videre omfang reageret på for eksempel den ungarnske premierminister Viktor Orbans forfølgelse af sine modstandere og begrænsning af ytringsfriheden, og det giver bagslag.

»De liberale demokratier har fejlet ved bare at ryste på hovedet og tænke, at det nok går over. I stedet er andre blevet inspireret til at gå samme vej som for eksempel Viktor Orban, for det går jo godt, og de kan se, at der alligevel ikke er nogen, der gør noget ved det«, siger Marlene Wind.