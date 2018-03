Analyse: De syriske kurdere er fanget mellem en borgerkrig i eget land og en tyrkisk mur

I hvilken retning skal flygtninge i det nordlige Syrien egentlig begive sig?

Mod nord er Tyrkiet nu færdig med en mur langs den 911 kilometer lange grænse. Ingen adgang for syriske flygtninge.

Mod syd er det syriske diktatur og borgerkrigen, som har drevet de fleste flygtninge hjemmefra.

I den vestlige del af grænselandet har tyrkiske tropper – sammen med oprørere i Den Frie Syriske Hær – taget magten over området Afrin.

Det samme gælder en korridor mellem Afrin og Eufratfloden, hvor Tyrkiet officielt har etableret en særlig beskyttet zone.

Og så er der grænselandet øst for Eufrat-floden, hvor den kurdiske milits PGY hersker. Den kalder sit selvstyre for Rojava.

Lige nu går det meget godt i Rojava, som har tiltrukket 2 millioner flygtninge.

Men samtidig med den ny tyrkiske mur langs grænsen tårner en række trusler sig op i Rojava: Trusler om krig og trusler om nye flygtninge, som hverken kan komme mod nord, hvor Tyrkiets hegn vil spærre af, eller mod syd, hvor det syriske militær presser sig på.

En djævelsk klemme

For de syriske flygtninge er det en djævelsk klemme. Syriens krig har indtil nu skabt omkring 12 millioner flygtninge.

3,5 millioner af dem har søgt og fået beskyttelse i nabolandet Tyrkiet, som accepterer, at halvdelen næppe rejser hjem, men tilbyder den anden halvdel at rejse tilbage til Syrien og slå sig ned i den enklave, som Tyrkiet kontrollerer.

Rojava er den eneste relativt sikre region i Syrien Margaret Owen, menneskeretsrådgiver ved FN

Men pointen med den nye mur er, at den tyrkiske regering ikke vil tage nye flygtninge ind i Tyrkiet.

Inde i Syrien lever henved 7 millioner internt fordrevne, som har forladt deres hjem, deres skole eller arbejde og deres by for at søge ly i andre dele af det krigshærgede land. 2 millioner af dem menes at holde til i det kurdiske Rojava.

Trusler om mere krig

»Rojava er den eneste relativt sikre region i Syrien, og de, der har søgt ly i regionen, er af forskellig etnicitet og religion: Arabere, alevier, koptere, kristne, drusere, turkmenere, yezidier, og det menes, at omkring 70 procent af dem er kvinder og børn«, har Margaret Owen, britisk menneskeretsrådgiver ved FN, sagt.

Derfor er det ildevarslende for flygtningene og kurderne, at grænsen lukker sig, mens både Tyrkiets og Syriens ledere bebuder, at deres militær er på vej.

Tyrkiets regeringsleder, Recep Tayeb Erdogan, siger ligeud, at han vil »udrydde alle terrorister helt frem til Iraks grænse« flere hundrede kilometer længere mod øst, selv om hans krigsførelse i Afrin har mødt stærk kritik hos Nato-partneren Tyskland – og selv om FN nu klager over, at det ikke får adgang til det område, hvor Tyrkiet har taget magten.

Og Syriens magthaver, Bashar al-Assad, siger ligesådan, at hans militær ikke vil stoppe, før han har genvundet kontrollen med hvert eneste hjørne af Syrien.

Så gode råd er dyre for de syriske flygtninge i grænselandet. De kan ikke komme mod nord – det stopper muren – og næppe mod syd, hvor det ville bringe dem direkte i favnen på Assads diktatur. Alligevel er krigen på vej til dem.

Både Erdogan og Assad siger, at deres militær kun er ude efter ’terrorister’.

De opfatter begge YPG’s militsfolk som terrorister.

Den kurdiske milits har især stræbt efter at blive herre i eget hus – at holde sig fri af borgerkrigen i resten af Syrien.