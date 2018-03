Et muligt nordkoreansk tog sætter gang i spekulationer Nordkorea og Kina kan være ved at finde sammen mod præsident Trump, mener flere analytikere. Vurderingen kommer efter en mystisk international togtur, der måske var Kim Jong-uns første udlandsrejse som leder.

Det kan lyde sært, at et enkelt grønt tog på Beijings hovedbanegård kan få verdenspressen til at gå i selvsving.

Men når der tilsyneladende er tale om det særlige pansrede supertog, der tilhører Nordkoreas leder, Kim Jong-un, er det anderledes: Så kan en enkelt tur på skinner fra Nordkorea til Kina betyde et markant sporskifte i global politik.

Ganske vist ved ingen, hvem der var om bord på toget. De kinesiske myndigheder lagde et mørkt tæppe over begivenheden ved både at lukke banegården og Beijings centrum for en politikortege. Selv søgninger på kinesiske sociale medier om Nordkorea og Kim Jong-un blev blokeret i de knap 24 timer, fra toget kom mandag eftermiddag, til det forlod Beijing tirsdag middag.

Men de fleste bud lyder på, at toget medbragte en højtplaceret nordkoreansk udsending til den kinesiske regering – muligvis endda selveste Kim Jong-un, som i så fald forlod sit lukkede land for første gang, siden han overtog magten fra sin afdøde far i 2011.

Spørgsmålet er nu, hvorfor et sådant møde fandt sted, og det spørgsmål deler analytikere i to forskellige lejre.

Nordkorea presset

Fra kinesisk side bliver mødet udlagt som et tegn på, at Nordkorea har ønsket at reparere på sit forhold til Kina, efter at Nordkorea de seneste år har provokeret Kina ved at optræde egenrådigt med sine mange missilaffyringer.

Sikkerhedseksperten Tong Zhao fra Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy i Beijing peger på, at det planlagte topmøde mellem Nordkorea og USA er et højrisikabelt politisk spil, der nemt kan ende med et sammenbrud. Det vil kunne få USA til at indføre flere sanktioner mod Nordkorea og måske endda foretage en militær intervention.

»Nordkoreanerne er taget til Beijing for at få en forsikring i tilfælde af et sammenbrud. Hvis Nordkorea får genopbygget et godt forhold til Kina, vil det gøre det sværere for USA både at lave hårdere sanktioner og et militært angreb«, lyder det fra Tong Zhao, hvis synspunkter ofte afspejler den kinesiske regerings holdning.

Flere eksperter både i Asien og i Europa er enige og mener, at Nordkorea er bange for at blive overladt til sin egen skæbne.

»Kineserne signalerer, at de ikke kommer og redder Nordkorea for enhver pris. Jeg tror simpelthen, at den nordkoreanske leder er meget nervøs for at miste den kinesiske støtte, for så er han sådan set prisgivet i forholdet til USA«, siger Kjeld Erik Brødsgaard, professor i kinesisk politik ved Copenhagen Business School.

Ding Xueliang, der er professor i kinesiske samfundsforhold på Hong Kong University of Science & Technology, ser også tegn på nordkoreansk frygt.

»Nordkoreanerne ved godt, at de har vakt vrede i Kina, og at de kan fremkalde en meget stærk kinesisk reaktion, hvis de fortsat går uden om Kina«, siger han.

Kina presset

Andre analytikere mener derimod, at Kina har arrangeret et møde med den nordkoreanske topledelse for at vise Donald Trump, at Kina fortsat bestemmer i Asien, og at der ikke bliver nogen løsning på konflikten med Nordkorea, uden at Kina er med ved bordet.

»Den kinesiske præsident, Xi Jinping, er blevet fremstillet som irrelevant. Det er ikke en situation, som den kinesiske regering bryder sig om«, siger Steve Tang, der er professor i kinesiske studier og leder af det kinesiske institut på University of London.

Han peger på, at det politiske magtspil har ændret sig voldsomt. For et år siden var den kinesiske præsident på besøg hos Donald Trump, hvor der blev opnået en forståelse om, at hvis Kina kunne håndtere Nordkorea, ville USA afstå fra en handelskrig med Kina.

Den forståelse har Trump sløjfet nu, hvor han omgiver sig med nye folk i Det Hvide Hus, kommunikerer med Nordkorea uden om Beijing og oven i købet er tæt på at indlede en handelskrig med Kina.

Dertil kommer, at der netop har været afholdt folkekongres i Kina, hvor den kinesiske præsident, Xi Jinping, blev ophøjet til landets stærke superleder på ubestemt tid.

»Alene dette gør, at Xi Jinping ikke kan tåle at blive kørt ud på et sidespor«, siger Steve Tang.

Hoo Chiew Ping, lektor på International Institute for Strategic Studies-Asia i Singapore, ser også nordkoreanernes besøg i Beijing som et udtryk for, at Kina vil markere sin indflydelse.

»Kina frygter, at Nordkorea går med på en aftale med USA, der vil øge amerikansk dominans på Den Koreanske Halvø«, siger hun.

Kendt nordkoreansk tog

Det var den japanske tv-station NNN, der sent mandag kunne udsende billeder af et grønt tog med en gul stribe, hvis 21 vogne kom glidende ind i byen. Vognene mindede påfaldende om det pansrede tog, der blev berømt som yndlingstransportmiddel for Kim Jong-uns far, der også var hans forgænger som landets leder.

Da toget ankom til banegården mandag eftermiddag, berettede øjenvidner ifølge flere nyhedsmedier om et stort politiopbud, der højst usædvanligt lukkede hele området af. Også bymidten blev afspærret, og Den Himmelske Freds Plads blev ryddet for turister – hvilket ellers kun sker, når der er vigtige politiske møder i Folkets Store Sal.

Derfor så ingen uvedkommende, hvem der blev hentet af en stor politikortege med limousiner og motorcykler og kørt gennem centrum. Eller hvem der knap et døgn senere blev kørt tilbage til toget, der tirsdag middag forlod Beijing igen.