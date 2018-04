Ekspert om evakuering af Østhouta: »Idlib er overhovedet ikke en sikker havn« Lige nu køres oprørere og civile ud af østlige Ghouta. De vil formentlig blive kørt til Idlib, men det er langt fra det samme som at blive bragt i sikkerhed, siger Mellemøst-ekspert.

De seneste par dage har medier kunnet bringe billeder af busser, der i lange kæder forlader det østlige Ghouta i Syrien.

Det sker, efter at en endelig aftale angiveligt er indgået om at lade syriske oprørere og civile forlade den sidste oprørskontrollerede lomme i det østlige Ghouta, der ligger tæt på Syriens hovedstad Damaskus.

Dermed er der banet vej for, at det syriske regime kan generobre en af de sidste store oprørsenklaver, og det er en stor sejr for præsident Bashar al-Assad, forklarer Helle Malmvig, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS.

»Der er stor symbolik i den generobring. Østghouta ligger tæt på Damaskus, og oprørerne har kunnet skyde morterer ind i hovedstaden, hvilket har generet regimet. Det på linje med, da de indtog det østlige Aleppo, og regimet vil betragte det som en stor sejr, og det er selvfølgelig et nederlag for oprøret«, siger Helle Malmvig.

I sidste uge indgik de to oprørsgrupper Faylaq al-Rahman og Ahrar al-Sham en evakueringsaftale med den russiske hær, og siden da har 19.000 mennesker rejst fra Ghouta til Idlib.

Der er stadig spekulationer om, hvorvidt en tredje oprørsgruppe Jaish al-Islam overhovedet har indgået en aftale med den syriske præsident Bashar al-Assad og den russiske hær. Det er endnu ikke bekræftet af Jaish al-Islam selv, at der skulle foreligge sådan en aftale.

Der er ikke tale om en evakuering

Det er i det hele taget vanskeligt at få bekræftet præcis, hvilke aftaler der indgået, og hvad indholdet af disse aftaler er. Syrisk stats-tv melder om endelige aftaler, mens der er forskellige udlægninger andre steder.

Det står dog klart, at Østghouta vil komme under Bashar al-Assads kontrol igen efter syv års borgerkrig, siger Helle Malmvig.

»Assad-regimet og deres allierede kommer til at indtage Douma. Så er det stadig et spørgsmål, hvad der skal ske med oprørerne, og hvor de bliver fragtet hen«, siger hun.

Douma er den største by i det østlige Ghouta, der ligger øst for den syriske hovedstad, Damaskus. Der bor ca. 140.000 mennesker.

Rusland har jævnligt bombet Idlib, hvor sandsynligt er det, at det syriske regime vil sætte en offensiv ind her?

»Det er sandsynligt. Derfor kan man heller ikke tale om en decideret evakuering, fordi det lyder som om, at de bringes i sikkerhed. Men det gør de ikke. Det er kun en stakket frist. Alle frygter, at der bliver sat en storoffensiv ind. Idlib er overhovedet ikke en sikker havn«.

Hvad er situationen i Idlib sammenlignet med Østghouta?

»Østghouta har været fuldstændig belejret, der er kommet meget lidt nødhjælp ind, og de er blevet tæppebombet i flere uger. De er udsultet og har levet i kældre og beskyttelsesrum. Sådan er det ikke helt i Idlib, da forsyninger og nødhjælpskonvojer kan komme ind«, siger Helle Malmvig.

»Til gengæld er man presset af mange interne opgør med oprørsgrupperne, mens man bombes fra luften. Grænsen til Tyrkiet er lukket, så det er blevet beskrevet som et stort fængsel«.

Bombardementet af Østghouta har været centrum for opmærksomheden i Syrien i de seneste måneder - hvad bliver det næste?

»Vi skal passe på med at forudsige ting i Syrien. Om der indledes en offensiv om to uger, to måneder eller om meget længere tid, eller om en våbenhvile skaber stilstand, er umulig at forudsige«, siger Helle Malmvig.

»Men i det store billede er det længe kun gået en vej, og det er, at oprørerne taber, og regimet vinder«.

»Helvede på Jord«

Idlib-provinsen er oprørskontrolleret, men bliver bombet af den syriske hær med støtte fra Rusland.

Det østlige Ghouta har været scene for kamphandlinger siden 2013, og som den sidste oprørskontrollerede region nær hovedstaden har den været særligt hårdt ramt af det syriske regimes bombardementer.

Situationen i Østghouta fik i februar FN's generalsekretær Antonio Guterres til at kalde Ghouta for "Helvede på Jord".