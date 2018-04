EU om støtten til libysk kystvagt: Vi vil bare redde folk fra at drukne EU’ samarbejder blot med Libyen af humanitære årsager, siger talsperson. Mærkeligt, at EU ikke vil bekende kulør, siger forsker

Det er udelukkende for at redde folk fra at drukne i Middelhavet, at EU træner den libyske kystvagt og arbejder på at flytte kontrollen over redningsaktionerne i det mest kritiske farvand nord for Libyen fra Rom til Tripoli.

Sådan lyder svaret fra Den Europæiske Union, da vi spørger, hvordan det kan være, at EU bruger så meget krudt på at overdrage redningen af flygtninge og migranter i Middelhavet til Libyen.

Et land, der er gennemsyret af lovløshed og stridende militsgrupper.

Hidtil er alle redningsaktioner i den centrale del af Middelhavet, og dermed også i farvandet nord for Libyen, blevet koordineret fra et center i Rom – The Italian Maritime Rescue Coordination Center.

Og langt de fleste af de mennesker, der er blevet reddet fra overfyldte fiskerbåde eller usødygtige gummibåde, er blevet sat i land i Italien, hvorfra mange er rejst videre op i Europa.

Men det er ikke for at stoppe denne heftige strøm af flygtninge og migranter, at EU poster enorme summer i Libyen, lyder det nu fra EU.

»Lad mig understrege, at det altid har haft og stadig har den højeste prioritet at beskytte liv og sikre en værdig behandling af migranter og flygtninge«, skriver en EU-talsperson i en mail.

Talspersonen, der ikke ønsker sit navn i avisen, tilføjer:

»Og det er lige netop derfor, vi er gået i gang med at træne den libyske kystvagt«.

Det er meget vigtigt, forklarer talspersonen, at den libyske kystvagt ved, hvordan man behandler migranter med respekt og i overensstemmelse med international lov og humanitære standarder. Og det er vigtigt, at libyerne har den fornødne kapacitet til at klare opgaven.

»Inklusive et maritimt center til at koordinere indsatsen«.

Det tvivlsomme samarbejde

Planen om at flytte redningscentret til Tripoli er opsigtsvækkende, fordi det betyder, at de reddede flygtninge og migranter fremover i stor stil kan sejles tilbage til Libyen. Her stuves de ifølge FN og andre humanitære organisationer sammen i detentionscentre, hvor de tortureres, voldtages eller sælges som slaver.

EU er meget opmærksom på, at de op mod en million flygtninge og migranter i Libyen mildest talt ikke har det for godt. Derfor er man sammen med FN og Den Afrikanske Union gået i gang med at sende folk tilbage til deres hjemlande.

Siden november sidste år er omkring 15.000 mennesker sat på en flyver til blandt andet Nigeria, hvor mange af de flygtende kommer fra. Men indsatsen er som en dråbe i havet, påpeger Sine Plambech, seniorforsker i blandt andet migration og trafficking hos Dansk Institut for Internationale Studier.

EU får det jo til at lyde som en humanitær indsats i stedet for at tale om grænsekontrol. Men det er jo det, det er. Grænsekontrol Sine Plambech, seniorforsker hos DIIS

»Og folk vender jo tilbage til den samme situation, som de forlod«, siger hun.

Endnu ved forskerne ikke så meget om, hvordan denne form for reintegration virker. I en størrelsesorden som denne. De hjemvendte får en reintegrationspakke med lidt penge og måske hjælp til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Men tidligere forskning har vist, at når pakken er brugt, sætter mange igen kursen mod Libyen og Europa.

Sine Plambech noterer sig i øvrigt den måde, EU forklarer sit engagement i Libyen på.

»Talspersonen fra EU får det jo til at lyde som en humanitær indsats i stedet for at tale om grænsekontrol. Men det er jo det, det er. Grænsekontrol«, siger forskeren.

I betragtning af hvor relativ stor folkelig opbakning der er til at skærpe grænsekontrollen og kursen over for flygtninge og migranter i Europa, virker det ifølge Sine Plambech paradoksalt, at EU ikke bekender kulør.