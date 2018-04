Lula holder brandtale til sin base, bedyrer sin uskyld, men lover at gå i fængsel »I har mig snart tilbage«, bedyrer Brasiliens korruptionsdømte ekspræsident inden han bøjede sig for en dommers ordre om fængsling i 12 år.

Hvis brasilianerne havde troet, at deres tidligere præsident Inacio Lula da Silva er knækket ved udsigten til 12 års fængsel med en dom for korruption, kan de godt tro om igen.

I en følelsesmæssig og trodsig timelang tale, der vil gå over i Brasiliens politiske historie, bedyrede Lula sin uskyld i forhold til anklagerne og lovede at gå i fængsel senere i dag »med hævet hoved« med den klare hensigt at rense sig for anklagerne ved de højere retsinstanser.

»Jeg står ikke over loven, og jeg er ikke bange. Nu går jeg i fængsel, men I har mig snart tilbage«, sagde den 72-årige Lula til en jublende skare af tilhængere, samlet i metalarbejdernes hovedkvarter i San Bernardo do Campo, en forstad til Sao Paulo.

Hovedkvarteret er Lulas politiske vugge, hvor han uddannede sig og trådte sine politiske barnesko. Han benyttede lejligheden til at tage tilhørerne med på sin lange rejse, som han startede som fattig metalarbejder med drømme om et mere retfærdigt samfund og toppede karrieren som en præsident, der vitterligt gennemførte mange af de ting, han havde drømt om.

Netop i dagene omkring 50 årsdagen for mordet på borgerretsforkæmperen Martin Luther King talte Lula også om sin drømme. Om at de brasilianske arbejder kunne få et værdigt liv, at kvinderne skulle have mulighed for uddannelse, at ingen børn burde sulte og at også de fattige måtte få råd til at rejse og se verden.

»Mange af mine drømme blev opfyldt. Vi gjorde det sammen. Vi løftede millioner ud af fattigdommen«, sagde Lula, der takkede en række af sine nærmeste medarbejdere, herunder partifællen fra Arbejderpartiet PT, Dilma Rousseff, der var Lulas efterfølger som præsident, men blev afsat i en tvivlsom proces i 2016. Dilma stod ved Lulas side under hele talen og så lige så trodsig ud.

Arbejder i døgndrift

Lulas advokater har arbejdet i døgndrift for at forhindre fængslingen af den tidligere præsident, der i januar fik en dom på 12 og én måneds fængsel, blandt andet for at have modtaget en 240 kvm luksuslejlighed ved stranden af et stort byggefirma til gengæld for lukrative kontrakter med det nationale byggeselskab.

Men advokaternes begæring om at Lula kan være på fri fod indtil han har udtømt mulighederne for at appellere til yderligere tre retsinstanser – også kaldet habeas corpus – er blevet afvist af Brasiliens Højesteret og dommer Sergio Moro, der dømte Lula ved den første instans, beordrede Lula til at melde sig selv senest i går klokken17 lokal tid (klokken 22 dansk tid). Lula efterkom ikke ordren og forhandlede tilsyneladende om en dags ekstra frihed, så han kunne deltage i en gudstjeneste for sin kone, der døde for et år siden.

Han benyttede således også den ekstra dag til at mobilisere sin store base og holde sin sidste tale som præsidentkandidat med et angreb på dommer Moro. Lula afviser nemlig blankt at luksuslejligheden tilhører ham, selv om den nu fængslede direktør for firmaet i retten vidnede, at han personligt havde overdraget boligen til Lula.

»Jeg er det eneste menneske, der er blevet retsforfulgt på grund af en lejlighed, der ikke er min«, råbte Lula, der samtidig erklærede sig enig i, at den epidemiske korruption i Brasilien må og skal bekæmpes og at den såkaldte Operation Bilvask, der har afsløret den vilde korruption i det nationale olieselskab Petrobras, er en vigtig sag for landet.

»Jeg tror på et retssystem, der er baseret på beviser. Hvor er beviserne for, at lejligheden er min? Man kan ikke bare skade en persons omdømme uden beviser«, sagde han og kaldte anklagerne mod sig for et kup, der har til hensigt at forhindre ham i stille op til præsidentvalget i oktober.