Øjenvidne i Münster: Alle løb skrigende væk Lokale i Münster sidder chokerede tilbage, efter en varevogn lørdag påkørte en menneskemængde og dræbte to.

Turister og lokale nød lørdag eftermiddag forårssolen på en plads i den tyske by Münster, foran den populære restaurant Kiepenkerl.

Lige indtil en varevogn pludselig kørte imod menneskemængden med høj hastighed. Sekunder senere var alt kaos.

Sådan beretter øjenvidner fra bilangrebet i Münster til tyske medier.

Ifølge myndighederne er to personer døde og omkring 20 er kvæstet. Heraf er seks personer alvorligt skadet.

Derudover har en mulig gerningsmand taget sit eget liv. Dermed er det samlede dødstal efter hændelsen tre personer.

Mens de mange kvæstede bliver behandlet på hospitalet, står øjenvidnerne chokerede tilbage.

»Pludselig var der en enorm støj. Det var som en klakken: klak, klak, klak. Og så køb alle skrigende væk«, siger 44-årige Osman Sahrin, som ejer en is-café 50 meter fra gerningsstedet, til Bild.

Også en 21-årig studerende ved navn Lena befandt sig i nærheden af pladsen, da varevognen påkørte menneskemængden.

»Jeg cyklede sammen med mine venner, da der pludselig kom en flok skrigende mennesker løbende. De råbte: Væk, væk, der er mennesker, der er blevet kørt ned. Det er terror«, siger hun til Bild.

»Vi blev bange for, at der ville være en bombe, der eksploderede, eller om nogen ville skyde på os«, siger hun.

Tyske Steffen Simonsen var også tilstede nær pladsen og beretter om sine indtryk til det tyske medie Nachricten:

»Jeg hørte en høj lyd. Folk skreg: Oh my god. Alle løb væk fra pladsen. Et minut efter kom politiet«, siger han.

Münsters borgmester er bedrøvet over den dødbringende hændelse i byen.

»Alle i Münster sørger over denne forfærdelige hændelse. Vores sympati går til de afdødes slægtninge. Vi ønsker de tilskadekomne en hurtig bedring«, siger han til avisen Süddeutsche Zeitung.

Også biskoppen i Münster, Felix Glenn, er ifølge avisen 'dybt rystet og bedrøvet'.

»Jeg inviterer alle i Münster til at deltage i bøn for ofrene i dag«, siger han.

