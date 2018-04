Dansk ekspert: »Jeg ville blive meget overrasket, hvis russerne kunne finde på at slå til mod et amerikansk skib i Middelhavet«

»Det er sabelraslen«.

Sådan ser seniorforsker Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier på de trusler, Ruslands ambassadør i Libanon har rettet mod omverdenen.

Ambassadøren siger til Reuters, at ethvert amerikansk missil, der affyres mod Syrien, vil blive skudt ned. Og at affyringsstedet derefter vil blive angrebet.

»Jeg ville blive meget overrasket, hvis russerne kunne finde på at slå til mod et amerikansk skib i Middelhavet, der har affyret missiler«, siger den danske ruslandsekspert.

I øjeblikket venter verden på den bebudede reaktion fra amerikanerne, franskmændene og briterne, der har meddelt, at de vil reagere på styrets formodede brug af kemiske gasser mod byen Douma i weekenden.

Forsvarer sine interesser i Syrien

Den syriske præsident Assads regime får hjælp af Rusland, mens en række vestlige lande, heriblandt USA, har støttet oprøret mod hans styre i en konflikt, der efterhånden er blevet en stedfortræderkrig mellem russerne og vesten.

»Jeg ser mest ambassadørens udsagn som et offensivt forsvar for sine allierede. Man forsvarer de interesser, man har. Det kan ses som en løftet pegefinger om, at et angreb kan få konsekvenser, men jeg har svært ved at se, hvad der skal ske efterfølgende«, siger Flemming Splidsboel.

»Jeg vil formode, at der kommer er varsel fra amerikansk side om, hvad de har tænkt sig at gøre, så russerne kan nå at krybe i ly«.

Skal man lægge noget i den selvsikkerhed, ambassadørens udsagn tyder på?

»De føler givetvis, at de kan tillade sig noget af det her. Men en del af dét skal ses som lidt af en sårbarhed. De er nervøse for, hvad der vil ske. Det angreb, der kommer, vil imidlertid ikke ændre alt, men det kan have nogle konsekvenser«.

WHO: Flere hundrede blev forgiftet

Rusland har nedlagt veto i FN's sikkerhedsråd mod et amerikansk forslag om at undersøge, hvad der egentlig skete i Douma. Men WHO har i dag fordømt hændelsen og oplyst, at omkring 500 patienter fra området har symptomer på kemisk forgiftning, og at to sygehuse blev påvirket.

»WHO minder deltagerne i konflikten om deres forpligtelse til at afstå fra at angribe sygehuse og sundhedspersonale. Enhver brug af kemiske krigsvåben er ulovlig ifølge internationale love«, understreger verdenssundhedsorganisationen.