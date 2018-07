Rusland og Putin kan være på vej ind i varmen igen Kritikeradvarsel: Topmødet er et skridt mod ’den gamle verdensordens’ genopstandelse og to stærke ledere, der selv fikser problemerne. Et topmøde uden stærk USA-kritik er en anerkendelse af Putins aggressive politik.

For Putin handler dagens topmøde om fotos af hjertelige håndtryk og kammeratlige klap på skuldrene. For Trump, der har holdt sine allierede i ånde med verbale tæsk i dagevis, bliver det et møde, som han forventer, der kommer noget »godt ud af«, og betegner som »måske det letteste« på den præsident Europa-tur.

For Anna Bruun og nogle tusinder andre demonstranter handler det om præcis det modsatte.

Tørstig, men smilende stod den unge kvinde i går under den nærmest nådesløse sol på Senatspladsen i centrum af det gamle Helsinki. Med byens kridhvide domkirke knejsende over sig viftede hun med sit papskilt »Forenet mod bøllerne« tilsat et russisk og et amerikansk flag.

Forhåbentlig vil han en dag blive min ven Donald Trump om Vladimir Putin

Anna Bruun vil have fred, demokrati og menneskerettigheder »Og det kan de to herrer, der mødes her i vores Helsinki ikke bidrage til«.

Samme budskab prægede bybilledet og præsidenternes rute fra lufthavnen til mødet i præsidentpaladset.

På 300 skærme og standere har Nordens største avis, Helsingin Sanomat, fokuseret på de to gæsters opfattelse af ytringsfrihed.

Med temaet »Velkommen til landet med pressefrihed« blev eksempler på Vladimir Putins chikane og forfølgelse af uafhængige medier kædet sammen med Donald Trumps kampagne mod den kritiske amerikanske presse og dens »fake news«.

Fakta Trump i Europa Donald Trump landede tirsdag aften i Bruxelles, hvor han indledte et ugelangt besøg i Europa. Onsdag-torsdag: Nato-topmøde i hovedkvarteret i Bruxelles. Fredag: Møde med Storbritanniens premierminister, Theresa May, og te hos dronning Elizabeth. Lørdag-søndag: Golf på Trumps eget resort i Skotland. Mandag: Topmøde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Helsinki.

»Vi har pligt til at sige fra«

Foran domkirken var der ingen gigantiske, oppustede hysterisk krævende Trump-babyer, som man så i London, da Trump var i Storbritannien. Men skilteskoven var stor og frodig.

Opfordringer om ærlighed, kærlighed, fred, klimahandling og et nej til troldefabrikker dominerede sammen med advarsler mod at udnytte migranter og flygtning til at skabe et »dem og os«.

»I Europa kender vi vores historie – ikke alene her i Finland. Vi har set ting ske før. Vi vil ikke lade dem distrahere os eller dele os imellem sig«, sagde en anden demonstrant, Sigalit Saarikivi.

Men hjælper det så?

Anna Bruun holdt smilet, men sukkede: »Med vores forhistorie og Helsinki-erklæringerne om menneskerettigheder har vi pligt til at sige fra«.

Det russiske synderegister

Cyberkrig, hacking, annektering af Krim, krig i Østukraine, støtte til Assad i Syrien, Novichok-angreb i Storbritannien og 298 menneskers død i et rutefly på vej fra Amsterdam til Kuala Lumpur i Malaysia.

’Synderegisteret’ er langt og har til en vis grad holdt Rusland i almindelighed og præsident Vladimir Putins styre i særdeleshed uden for verdens gode selskab siden 2014.

Uanset om mødet mellem Donald Trump og den russiske præsident i den finske hovedstad ender med aftaler og varme kram eller afmålt høflighed, hedder vinderen ifølge Trump-kritikere og ruslandskendere Vladimir Putin.